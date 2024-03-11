عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

Oppenheimer يتفوق.. تعرف على القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار 2024

الأوسكار
الأوسكار

أقيم صباح اليوم حفل توزيع جوائز الأوسكار بحضور عدد كبير من نجوم هوليوود، وقدمه جيمي كيميل الذي سخر من طول مدة الأفلام المرشحة للجوائز هذا العام والعديد من الأحداث الفنية خلال الفترة الماضية. 

 

وتفوق فيلم Oppenheimer الحائزة على جائزة أفضل عمل هذا العام، ونال 7 جوائز من أصل 13 ترشيحا. 

 

وجاءت قوائم جوائز الأوسكار كما يلي: 

 

أفضل فيلم 


Oppenheimer
 

أفضل ممثل

 

كيليان مورفي - Oppenheimer

 

 

أفضل ممثلة 

 

إيما ستون - Poor Things

 

أفضل ممثل مساعد 

 

روبرت داوني جونيور عن Oppenheimer

 

روبرت داوني جونيور

 

أفضل ممثلة مساعدة 

 

دافين جوي راندولف عن The Holdovers

 

دافين جوي راندولف عن The Holdovers

 

أفضل مخرج 

 

كريستوفر نولان - Oppenheimer

 

 

أفضل فيلم رسوم متحركة

 

The Boy and the Heron

 

أفضل تصميم أزياء 

 

“Poor Things”

 

 

أفضل موسيقى 

 

“Oppenheimer”

 

أفضل أغنية أصلية 

 

“What Was I Made For?” (“Barbie”)

 

أفضل سيناريو أصلي 

 

Anatomy of a Fall

 

Anatomy of a Fall

 

أفضل سيناريو مقتبس 

 

American Fiction

 

 

أفضل تصوير سينمائي

 

  • Oppenheimer
Oppenheimer

 

أفضل فيلم وثائقي 

 

  • 20 Days in Mariupol

 

أفضل وثائقي قصير 

 

  • The Last Repair Shop

 

أفضل مونتاج 

 

  • Oppenheimer

 

أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية 

 

“The Zone of Interest,” United Kingdom

 

أفضل ماكياج وتصفيف شعر 

Poor Things

 

مشهد من Poor Things

 

 

أفضل تصميم إنتاج 

Poor Things

 

الأوسكار Killers of the Flower Moon Indiana Jones Oppenheimer أفضل فيلم رسوم متحركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية: تعذر رؤية هلال رمضان 2024 بمرصد حلوان

غياب محمد رمضان عن مسلسلات رمضان 2024 وظهوره في عمل آخر

بث مباشر.. دار الإفتاء المصرية تعلن موعد أول أيام شهر رمضان

بداية غير موفقة.. نجيب ساويرس يعلق على تصريحات إبراهيم حسن بشأن صلاح

دعاء أول ليلة في رمضان.. كلمات تجبر بخاطرك وترزقك من حيث لا تحتسب

شجرة العليقة.. رمز تجلي الله وتكليف سيدنا موسى في طور سيناء

أذان الفجر ومواقيت الصلاة أول يوم رمضان 2024 في القاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات

معجزة ربانية تحدث في أول ليلة من رمضان.. 5 عجائب اغتنموها

موضوعات متعلقة

أوسكار 2024.. بعلامة النصر روبرت داوني جونيور يحصد جائزة أفضل ممثل مساعد

أوسكار 2024.. The Zone of Interest يحصد جائزة أفضل فيلم أجنبي

جون سينا عاريا بالكامل على مسرح الأوسكار.. اعرف السبب

أوسكار 2024.. بكاء دافين جوي راندولف بعد فوزها بجائزة أفضل ممثلة مساعدة

جيمي كيميل يرحب بالكلب ميسي ويسخر من طول مدة الأفلام بحفل الأوسكار

مظاهرات خارج حفل الأوسكار وتضامن بالداخل للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

كيليان مورفي وجينيفر لورانس آخر الواصلين إلى السجادة الحمراء لحفل الأوسكار 2024

إيما ستون وإيميلي بلانت وسينثيا أريفو.. أجمل إطلالات على ريد كاربت الأوسكار

ترشيحاتنا

دعاء أول يوم رمضان 2024.. ردده يفتحها الله عليك من حيث لا تحتسب

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق الموازية

دعاء الفجر في رمضان.. 3 آيات من البقرة بعد الصلاة تعجل زواجك

مع بدء شهر رمضان.. قوات الاحتلال تعلن حالة الاستنفار القصوى بالضفة الغربية

مدبولي يصلي في "الوادي المقدس طوى".. هنا تجلى الله تعالى لسيدنا موسى

البيت الأبيض يهنئ مسلمي الولايات المتحدة الأمريكية بحلول شهر رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوف شولدر.. هند صبري تستعرض جمالها بإطلالة ناعمة

جيجي والسلطان.. أشهر افتكاسات حلويات رمضان 2024| هتجرب إيه؟

كيليان مورفي وجينيفر لورانس آخر الواصلين إلى السجادة الحمراء لحفل الأوسكار 2024

نيو لوك.. رضوى الشربيني تتألق بالقفطان في أولى ليالي رمضان

فيديو

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

نوبو العالمي.. ممثل أمريكي يعلن افتتاح مطعمه الجديد في رأس الحكمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ