Oppenheimer يتفوق.. تعرف على القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار 2024

أقيم صباح اليوم حفل توزيع جوائز الأوسكار بحضور عدد كبير من نجوم هوليوود، وقدمه جيمي كيميل الذي سخر من طول مدة الأفلام المرشحة للجوائز هذا العام والعديد من الأحداث الفنية خلال الفترة الماضية.
وتفوق فيلم Oppenheimer الحائزة على جائزة أفضل عمل هذا العام، ونال 7 جوائز من أصل 13 ترشيحا.
وجاءت قوائم جوائز الأوسكار كما يلي:
أفضل فيلم
Oppenheimer
أفضل ممثل
كيليان مورفي - Oppenheimer
أفضل ممثلة
إيما ستون - Poor Things
أفضل ممثل مساعد
روبرت داوني جونيور عن Oppenheimer
أفضل ممثلة مساعدة
دافين جوي راندولف عن The Holdovers
أفضل مخرج
كريستوفر نولان - Oppenheimer
أفضل فيلم رسوم متحركة
The Boy and the Heron
أفضل تصميم أزياء
“Poor Things”
أفضل موسيقى
“Oppenheimer”
أفضل أغنية أصلية
“What Was I Made For?” (“Barbie”)
أفضل سيناريو أصلي
Anatomy of a Fall
أفضل سيناريو مقتبس
American Fiction
أفضل تصوير سينمائي
- Oppenheimer
أفضل فيلم وثائقي
- 20 Days in Mariupol
أفضل وثائقي قصير
- The Last Repair Shop
أفضل مونتاج
- Oppenheimer
أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية
“The Zone of Interest,” United Kingdom
أفضل ماكياج وتصفيف شعر
Poor Things
أفضل تصميم إنتاج
Poor Things