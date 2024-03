Oppenheimer يتفوق.. تعرف على القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار 2024

3/11/2024 5:30:42 AM

الإثنين 11/مارس/2024 - 05:30 ص 3/11/2024 5:30:42 AM

أقيم صباح اليوم حفل توزيع جوائز الأوسكار بحضور عدد كبير من نجوم هوليوود، وقدمه جيمي كيميل الذي سخر من طول مدة الأفلام المرشحة للجوائز هذا العام والعديد من الأحداث الفنية خلال الفترة الماضية.

وتفوق فيلم Oppenheimer الحائزة على جائزة أفضل عمل هذا العام، ونال 7 جوائز من أصل 13 ترشيحا.

وجاءت قوائم جوائز الأوسكار كما يلي:

أفضل فيلم



Oppenheimer



أفضل ممثل

كيليان مورفي - Oppenheimer

أفضل ممثلة

إيما ستون - Poor Things

أفضل ممثل مساعد

روبرت داوني جونيور عن Oppenheimer

روبرت داوني جونيور

أفضل ممثلة مساعدة

دافين جوي راندولف عن The Holdovers

دافين جوي راندولف عن The Holdovers

أفضل مخرج

كريستوفر نولان - Oppenheimer

أفضل فيلم رسوم متحركة

The Boy and the Heron

أفضل تصميم أزياء

“Poor Things”

أفضل موسيقى

“Oppenheimer”

أفضل أغنية أصلية

“What Was I Made For?” (“Barbie”)

أفضل سيناريو أصلي

Anatomy of a Fall

Anatomy of a Fall

أفضل سيناريو مقتبس

American Fiction

أفضل تصوير سينمائي

Oppenheimer

Oppenheimer

أفضل فيلم وثائقي

20 Days in Mariupol

أفضل وثائقي قصير

The Last Repair Shop

أفضل مونتاج

Oppenheimer

أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية

“The Zone of Interest,” United Kingdom

أفضل ماكياج وتصفيف شعر

Poor Things

مشهد من Poor Things

أفضل تصميم إنتاج

Poor Things