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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنفانتينو: شغف كرة القدم متعمق في مصر .. والساحل الشمالي من جواهر البحر المتوسط

إنفانتينو ووزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة
إنفانتينو ووزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة
إسلام مقلد

عبر جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن سعادته بقضاء إجازته الصيفية في مصر، وشدد على خصوصية كرة القدم في بلد وصفه بأنه فخور باللعبة.

وقال رئيس "فيفا" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام":

"لقد كان لي الشرف أن أتلقى مكالمة هاتفية من دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وأن ألتقي صديقي المميز دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بصحبة المهندس هاني أبو ريدة عضو مجلس "فيفا" ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، في الساحل الشمالي بمصر، إحدى جواهر البحر المتوسط".

وأضاف إنفانتينو: "نحن نعمل معًا من أجل دعم وتطوير كرة القدم في مصر، البلد الذي يتعمق فيه الشغف باللعبة الجميلة، بإمكانكم النظر إلى الدعم المذهل لفريق مثل الأهلي، خاصة من مشجعيه خلال منافسات كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية، لمعرفة ما تعنيه كرة القدم هنا".

واختتم رئيس الاتحاد الدولي رسالته قائلًا: "مصر بلد فخور بكرة القدم، ويسعدني دائمًا تجربة تلك الطاقة والالتزام هنا".

جياني إنفانتينو إنفانتينو الاتحاد الدولي لكرة القدم مصر

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