بسبب الأهلي | قرار رسمي في أزمة ميدو والبنا بـ قضية التشهير

قررت جهات التحقيق المختصة في مصر الجديدة إحالة قضية التشهير المتهم فيها لاعب الزمالك السابق والإعلامي أحمد حسام "ميدو" إلى المحكمة الاقتصادية وذلك في ضوء البلاغ المقدم من الحكم الدولي محمود البنا، والذي حمل رقم 4800 لسنة 2025. وفي تلك السطور نرصد لكم الأزمة كاملة ..

تصاعدت الأزمات بين لاعب الزمالك السابق والحكم الدولي محمود البنا بعد الانتقاد الذي وجهه أحمد حسام ميدو للحكم الدولي باحتسابه ركلة جزاء للمارد الأحمر أمام زد في المباراة التي جمعتهم في الجولة الثانية وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف

وقال أحمد حسام ميدو عبر إكس واحدة من أهم شروط تعيين أي مأذون شرعي بأن يكون حسن السمعة أول مرة أشوف مأذون معدوم الضمير.

وأكمل أحمد حسام ميدو تسريب محادثة الحكام من غرفة الـ VAR فيه تعمد لإظهار النظام الكروي في مصر بأنه نظام هش وفاسد وبكل صراحة كنت أتوقع من اتحاد الكرة المصري بأن يدافع عن حكامه بشراسة

وتابع أحمد حسام ميدو التسريب ليس فيه ما يدين الحكام، وبأن يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد من أذاع الفيديو بدلا من أن يقيل لجنة الحكام ويسلمهم تسليم أهالي للجمهور وللنيابة العامة

وأردف أحمد حسام ميدو، لو استمر رتم التصعيد في الدوري المصري بهذا الشكل دون تدخل الكبار فأتوقع بالا ينتهي هذا الموسم على خير وأتمنى طبعا إني أكون مخطئ

وتقدم الحكم الدولي محمود البنا ببلاغ ضد لاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو وذلك بعد تصريحاته الأخيرة ضد الحكم الدولي.