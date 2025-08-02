أزهري: التيك توك ساحة للمحرمات.. وأمواله حرام في هذه الحالة

قال الشيخ أشرف عبد الجواد من علماء الأزهر الشريف، إن هناك مهزلة أصبحت منتشرة خلال الفترة الأخيرة عبر منصات السوشيال ميديا، تمثلت في تطبيق التيك توك.

وأضاف عبد الجواد، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن مصر بلد الأزهر الشريف، والتي تخرج منها علماء كبار مثل الشيح محمد متولي الشعراوي، والغزالي، والدكتور مصطفى محمود، وعلماء كبار، يقوم البعض بتقليل مكانة مصر أمام العالم؛ بسبب ما ينشر عبر التيك توك.

ولفت إلى أن التيك توك أصبح منصة لتجارة المخدرات والفضائح والنصب، وتجارة الأعضاء، والفضائح الإلكترونية، وغسيل الأموال والدعارة الإلكترونية، وغيرها من الأشياء الحرام.

وقدمت مذيعد صدى البلد إيمان عبد اللطيف تفاصيل أكثر من خلال هذا الفيديو: