اتفاق مثير في الأهلي يخص إمام عاشور

تلقي اللاعب إمام عاشور نجم الأهلي عرضًا من أحد أندية الدوري الفرنسي ولكن تم رفضه.

وكتب الإعلامي أحمد حسن عبر فيسبوك:"خاص.. إمام عاشور تلقى عرضًا من أحد أندية الدوري الفرنسي ولكن تم رفضه بسبب ضعف المقابل المادي بجانب تمسك الأهلي بخدمات اللاعب والاتفاق على تعديل راتبه".

وكانت قد أكدت إدارة الأهلي أنها لم تتلق أي عروض رسمية أو ودية للتعاقد مع إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم كما تردد في الساعات الماضية.



وقالت الإدارة أن إمام عاشور ليس مطروحا للبيع ولن نقبل التخلي عنه علي الإطلاق.

وأضافت أن العرض الوحيد الذي وصل للنادي بشكل رسمي من لوهافر الفرنسي ولكن للتعاقد مع محمد عبدالله جناح الفريق الصاعد.

وأوضحت أن العرض ليس مناسبا فنيا وماديا للاعب وبالتالي تم الإعتذار لهم، وشددت الإدارة أنها تدرك حجم الضغوط التي تدور حاليا في ظل صراع وكلاء اللاعبين خاصة أن الأهلي تعامل بمبدأ جيد في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية .