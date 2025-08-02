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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فريق كامل.. إحلال وتجديد شامل في الأهلي استعدادًا لموسم 2025-2026

الأهلي
الأهلي
إسلام مقلد

في إطار التحضيرات الجادة للموسم الجديد (2025-2026)، نجح النادي الأهلي في تنفيذ خطة إحلال وتجديد واسعة داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم، تستهدف ضخ دماء جديدة قادرة على مواصلة التتويج بالبطولات المحلية والقارية، واستكمال مشوار التميز على الساحة العالمية.

وشهدت الفترة الأخيرة استقرارًا إداريًا وفنيًا داخل النادي، أسفر عن وضع تصور شامل لاحتياجات الفريق، ما ترتب عليه اتخاذ قرارات حاسمة بالاستغناء عن عدد من العناصر المؤثرة، بعد تقييم دقيق لمعدلات الأعمار والمردود الفني، ومدى قدرة كل لاعب على خدمة أهداف المرحلة المقبلة.

وجاءت قائمة اللاعبين الذين رحلوا عن الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي على النحو التالي:

عمرو السولية: القائد المخضرم رحل بعد نهاية عقده، ليبدأ تجربة جديدة مع سيراميكا كليوباترا، بعد سنوات طويلة من التألق داخل جدران القلعة الحمراء.

خالد عبد الفتاح: أنهى مشواره مع الأهلي بالانتقال إلى سيراميكا كليوباترا، بحثًا عن فرصة مشاركة منتظمة.

كريم نيدفيد: رحل أيضًا إلى سيراميكا كليوباترا بعد خروجه من الحسابات الفنية.

كريم الدبيس: لم يُكتب له الاستمرار ضمن قائمة الفريق، فتمت إعارته إلى سيراميكا كليوباترا لاكتساب المزيد من الخبرة.

أكرم توفيق: أحد أبرز اللاعبين في السنوات الأخيرة، غادر الأهلي بعد نهاية عقده متوجهًا إلى الشمال القطري، وسط حالة من التقدير من الجماهير.

رامي ربيعة: المدافع المخضرم ودّع الأهلي بعد نهاية عقده، منتقلاً إلى العين الإماراتي، بعد سنوات من العطاء مع الفريق.

وسام أبو علي: قرر الأهلي الاستغناء عنه بالتراضي، ليتجه إلى الدوري الأمريكي عبر بوابة كولومبوس كرو.

علي معلول: الظهير الأيسر التاريخي للأهلي اختتم رحلته الحمراء، حيث عاد إلى ناديه السابق الصفاقسي التونسي، بعد انتهاء عقده، وسط إشادة جماهيرية بمشواره الكبير.

حمزة علاء: الحارس الشاب خاض تجربة جديدة في أوروبا بعد نهاية عقده، بالانضمام إلى بورتيمونينسي البرتغالي.

يحيى عطية الله: عاد إلى ناديه الأصلي سوتشي الروسي عقب نهاية إعارته للنادي الأهلي.

محمد الضاوي "كريستو": اللاعب التونسي الشاب رحل رسميًا عن الأهلي، ليعود إلى بلاده عبر بوابة النجم الساحلي.

عمر الساعي: غادر الأهلي للانضمام إلى صفوف المصري البورسعيدي في خطوة تهدف إلى الحصول على فرصة لعب أكبر.

يوسف سيد عبد الحفيظ: غادر إلى فاركو على سبيل الإعارة لمدة موسم، ضمن خطة النادي لإكسابه مزيدًا من الخبرات.

وتأتي هذه التحركات الجذرية في إطار سعي النادي الأهلي لتكوين قائمة أكثر شبابًا ومرونة، قادرة على تلبية طموحات جماهير القلعة الحمراء في المنافسة على كافة البطولات، وسط متابعة دقيقة من الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، الذي يلعب دورًا محوريًا في تنفيذ سياسة الإحلال والتجديد بثبات واحترافية.

النادي الأهلي الأهلي الميركاتو الصيفي عمرو السولية وسام أبو علي

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