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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أوسكار 2024.. بعلامة النصر روبرت داوني جونيور يحصد جائزة أفضل ممثل مساعد

روبرت داوني جونيور
روبرت داوني جونيور

نال روبرت داوني جونيور جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم  Oppenheimer في حفل توزيع جوائز الأوسكار المقام صباح اليوم . 

 

ورفع روبرت داوني جونيور علامة النصر أمام نجوم هوليوود الذين اصطفوا لتحيته، ووجه الشكر لزوجته المتواجدة بين الحضور، وزملائه الذين تفوق عليهم في هذه الفئة. 

 

وتصدر فيلم Oppenheimer قوائم الترشيحات، ونال 13 ترشيحا من بينها أفضل عمل ومخرج وممثل، ومن المتوقع أن يحصد نصيب الأسد في جوائز الليلة. 

 

 

 

حصد  Oppenheimer خمس جوائز جولدن جلوب منها أفضل مخرج للعالمي كريستوفر نولان، وممثل لبطله كيليان مورفي، وأفضل ممثل مساعد التي ذهبت إلى روبرت داوني جونيور، إلى جانب جائزتي أفضل فيلم وأفضل موسيقى تصويرية.

 

فيلم Oppenheimer حظي بحملة دعائية كبيرة من قبل شركة إنتاجه بعدما بلغت ميزانية إنتاجه حوالي 100 مليون دولار، لإعادة تقديم قصة صنع القنبلة الذرية الأولى في العالم.

 

وأجاد صناع Oppenheimer في تقديم تفاصيله، بداية من السيناريو المقتبس من رواية شهيرة، مرورا بالتصوير والموسيقى التصويرية، وشريط الصوت، والمونتاج، وصولا إلى الآداء التمثيلي القوي من أبطاله، وأصبح المنافس الأقوى والأقرب للفوز في موسم الجوائز المرتقب.

 

وشارك في بطولة Oppenheimer الممثل الشهيرة كيليان مورفي الذي لعب شخصية البطل روبرت أوبنهايمر مخترع القنبلة الذرية الذي ندم على مشروعه الأبرز في مشواره، إلى جانب كل من مات ديمون، إيميلي بلانت، فلورنس بيو، جيسون كلارك، كينيث براناه، رامي مالك، كايسي أفليك، جاري أولدمان، وغيرهم. 

 

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