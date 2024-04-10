عمر الشناوي: صورت مشاهد «الحشاشين» دون دوبلير.. وانتظروني في «الوصفة السحرية»

قال الفنان عمر الشناوي إنه سعيد بالمشاركة في مسلسل الحشاشين الذي حقق نجاحا كبيرا في موسم رمضان 2024.

وأكد عمر الشناوي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أنه قدم مشاهد شخصيته الأكشن والخطيرة خاصة في الحروب بنفسه دون دوبلير.

وأشار عمر الشناوي في تصريحاته إلى أنه تدرب حوالي 4 أشهر على ركوب الخيل واستخدام السيف، ولم يتعرض لإصابات خطيرة في أثناء التصوير.

وكشف عمر الشناوي تفاصيل دوره في مسلسل الوصفة السحرية المنتظر عرضه بعد موسم رمضان.

وقال إنه يقدم شخصية “مالك” المتزوج حديثا من شيري عادل، وهناك كتاب اسمه الوصفة السحرية تقرأه مجموعة من الفتيات، ويطبقن ما به على زيجاتهن، ويناقش مشاكل سنة أولى زواج.

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.