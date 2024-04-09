الحشاشين الحلقة الأخيرة.. وفاة حسن الصباح وشيري عادل ابنة مولانا

شهدت الحلقة 30 والأخيرة من الحشاشين، وفاة حسن الصباح بعد عزله في قلعة آلموت بخدعة من خادمه برزك أوميد.

ظهرت شيري عادل في دور خديجة ابنة الصباح وهي في سن متقدمة وحاولت الوصول لوالدها لكن برزك كان يمنعها حتى تمكنت من رؤيته وكان في حالة سيئة ويعاني من العجز والخرف.

رحل حسن الصباح في قلعة آلموت وبعدها بسنوات دخل المغول وتمكنوا من اقتحامها واختراق حياة الباطنيين.





الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.