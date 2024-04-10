كوبرا الحلقة الأخيرة.. هل تشارك مي عز الدين في الجزء الثاني؟

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل كوبرا، هروب محمد إمام من السجن بعد الحكم عليه والقبض على جميع المتورطين في القضايا، وانتقامه من شيخون وشقيقه.



وبعد مرور شهر على حبسه تمكن كوبرا من الهرب من السجن، والتقى مي عز الدين التي شاركت في الحلقة الأخيرة كضيفة شرف.





واتضح أن كوبرا ومي عز الدين تربطهما قصة حب كبيرة وينصبان سويا في عمليات شهيرة وطرحت عليه العودة إلى اللعب معه، ما طرح تساؤلات حول تقديم موسم ثان من بطولتهما.









مسلسل كوبرا بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمود عبدالمغنى، محمود البزاوى، أحمد عبدالحميد، دنيا ماهر، معتز هشام، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق.