عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كوبرا الحلقة الأخيرة.. هل تشارك مي عز الدين في الجزء الثاني؟

صدى البلد

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل كوبرا، هروب محمد إمام من السجن بعد الحكم عليه والقبض على جميع المتورطين في القضايا، وانتقامه من شيخون وشقيقه.


وبعد مرور شهر على حبسه تمكن كوبرا من الهرب من السجن، والتقى مي عز الدين التي شاركت في الحلقة الأخيرة كضيفة شرف.

 


 

واتضح أن كوبرا ومي عز الدين تربطهما قصة حب كبيرة وينصبان سويا في عمليات شهيرة وطرحت عليه العودة إلى اللعب معه، ما طرح تساؤلات حول تقديم موسم ثان من بطولتهما.


 


 

مسلسل كوبرا بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمود عبدالمغنى، محمود البزاوى، أحمد عبدالحميد، دنيا ماهر، معتز هشام، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق.

كوبرا أحمد محمود أحمد عبدالحميد مجدى كامل محمود البزاوي مسلسل كوبرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النور هيرجع يقطع| الحكومة تعلن عودة تخفيف أحمال الكهرباء.. تعرف على المواعيد

دعاء يوم العيد مستجاب.. أدركه بـ 5 كلمات عن النبي يغفلها الكثيرون

مصدر مصري مسئول ينفي وجود مقترح أمريكي لقيام مصر بتفتيش النازحين إلى شمال غزة

فستان جريء.. مريام فارس تشعل السوشيال ميديا بإطلالة أنيقة | شاهد

مهددان بالحبس.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة

كيفية صلاة عيد الفطر في البيت للرجال والنساء فردا وجماعة؟.. بـ5 خطوات

بيان عاجل لحكومة حماس بشأن جرائم الاحتلال في أول أيام عيد الفطر

بفستان العيد.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

موضوعات متعلقة

القاضية.. برومو فيلم ولاد رزق 3 يكشف تعاونهم مع الشايب

العتاولة الأفضل.. نتائج تصويت كأس إنرجي للدراما رمضان 2024

كوبرا الحلقة الأخيرة.. حربي ببدلة الإعدام الحمراء

الحشاشين الحلقة الأخيرة.. وفاة حسن الصباح وشيري عادل ابنة مولانا

مفاجآت.. تعرف على موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل كوبرا

مصير حسن الصباح.. تعرف على موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل الحشاشين

قبل عرض الحلقة الأخيرة.. فركش تصوير مسلسل صيد العقارب

كوبرا الحلقة 14 .. عودة محمد إمام لمصر ويخطف إيناس من المستشفى

ترشيحاتنا

"فرحة عيد الفطر".. "صدى البلد" ترصد احتفالات المواطنين بمصر الجديدة|فيديو

لكسر حصار متوقع.. تايوان تعلن إجراء مناورات عسكرية كبرى قريبا

بأقل من ربع سعر Apple Watch.. أحدث ساعة سمارت من شاومي|بمواصفات خيالية 

الأوقاف تعلن خطبة الجمعة المقبلة «الاستقامة والمداومة على الطاعة».. وتفتتح 16 مسجدا

دعاء العيد.. كلمات من السنة النبوية مأثورة عن الصحابة

أول أيام عيد الفطر.. كامل الوزير يتابع انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفقة البغبغان.. كارمن سليمان تثير الجدل بصورها| شاهد

كوبرا الحلقة الأخيرة.. هل تشارك مي عز الدين في الجزء الثاني؟

بعد تناول الكعك والفسيخ| 3 مشروبات صحية تساعد على الهضم

طريقة عمل حواوشي الرنجة| جديدة وغير تقليدية

فيديو

ليس زلزالًا| تحذير غريب من الخبير الهولندي لمرضى الحساسية خلال عيد الفطر

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ