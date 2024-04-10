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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اتهام مدرسة بالتجمع الخامس بتدريس المثـ لية.. وتحرك عاجل من التعليم

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة ، بعد انتشار شكاوى واستغاثات تشير إلى اتهام مدرسة ألمانية بالتجمع الخامس بتدريس المثلية الجنـ سية والشـ ذوذ لطلاب الابتدائي.

أكدت الاستغاثات والانباء المنتشرة على فيس بوك ، بأن هناك بلاغا تم تقديمه للنائب العام ضد مدرسة ألمانية في التجمع الخامس ، لقيامها بتدريس مواد دراسية غير سوية تتضمن أفكارا شاذة وهدامة تدعو فيها إلى إتيان الرذيلة وهدم القيم والأخلاق والدعوة إلى المثـ لية الجنـ سية .

وعلى الفور .. تواصل موقع صدى البلد مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، للوقوف على حقيقة الشكاوى المتداولة بشأن اتهام مدرسة ألمانية بالتجمع الخامس بتدريس المثـ لية الجنـ سية والشـ ذوذ لطلاب الابتدائي .

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، إن الوزارة بالفعل تابعت ما أثير على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بشأن اتهام مدرسة ألمانية بالتجمع الخامس بتدريس المثـ لية الجنـ سية والشـ ذوذ لطلاب الابتدائي.

وأضاف المصدر ، أنه في تحرك عاجل من الوزارة ، تقرر تشكيل لجنة رسمية للبحث والتحقق من صحة ذلك.

وشدد المصدر في تصريحاته لموقع صدى البلد ، على أنه في حالة تأكد اللجنة المشكلة من الوزارة ، من صحة ما أثير بشأن  اتهام مدرسة ألمانية بالتجمع الخامس بتدريس المثـ لية الجنـ سية والشـ ذوذ لطلاب الابتدائي ، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أبنائنا من أي أفكار هدامة .

وأكد المصدر ، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، سوف تصدر قرارها النهائي بعد انتهاء اللجنة من البحث والتحقيق في ذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك .

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أشار إلى أن الطفولة المبكرة هي السنوات الذهبية في عمر الطالب، حيث ينمو الذكاء بأعلى معدل، موضحًا أن الاهتمام بهذه المرحلة يعد استثمارًا في الطفل ودعم قدراته على التعلم والابتكار، وإهمال هذه الفترة يؤثر على مستقبل الطالب الدراسي.

وأكد حجازي حرص الوزارة على التعاون مع الجهات الشريكة لتقديم كافة أوجه الرعاية لأطفالنا، مشيرًا إلى أهمية الأنشطة المدرسية كونها جزءا لا يتجزأ من العملية التعليمية، فهي تكسب الطالب قوة الشخصية، والقدرة على التعبير، ومهارات العرض، وتحمل المسئولية وغيرها من المهارات الحياتية.

كما أكد الوزير على ضرورة الاهتمام بظاهرة مخاطر الإنترنت فى الطفولة المبكرة، وكيفية معالجتها، بجانب الاهتمام بتعزيز التربية الإيجابية فى هذه المرحلة، مؤكدًا على أن وزارة التربية والتعليم تنفذ حقائب خاصة بالتربية الإيجابية في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتنمية الجوانب الشخصية لدى الطلاب.

اتهام مدرسة ألمانية بالتجمع الخامس بتدريس المثلية
اتهام مدرسة ألمانية بالتجمع الخامس بتدريس المثلية
اتهام مدرسة ألمانية بالتجمع الخامس بتدريس المثلية
اتهام مدرسة ألمانية بالتجمع الخامس بتدريس المثلية
اتهام مدرسة ألمانية بالتجمع الخامس بتدريس المثلية
اتهام مدرسة ألمانية بالتجمع الخامس بتدريس المثلية
اتهام مدرسة ألمانية بالتجمع الخامس بتدريس المثلية
اتهام مدرسة ألمانية بالتجمع الخامس بتدريس المثلية

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اتهام مدرسة بالتجمع الخامس بتدريس المثـ لية.. وتحرك عاجل من التعليم

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اتهام مدرسة بالتجمع الخامس بتدريس المثـ لية.. وتحرك عاجل من التعليم


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