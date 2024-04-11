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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات ثاني أيام العيد بسبب ظاهرة جوية|ماذا يحدث؟

الأرصاد
الأرصاد

يبحث الملايين عن حالة الطقس ثاني أيام العيد ، من الأرصاد ودرجت الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية، خاصة بعد التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد على مدار الأيام الماضية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الخميس، مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري دافئا على السواحل الشمالية، وحارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأن يكون الطقس مائلا للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ولطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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11 درجة

وتهبط درجة الحرارة ليلا على القاهرة بنحو 11 درجة مئوية لتسجل العظمى 28 والصغرى ليلا نحو 17 درجة، بحسب بيان الأرصاد.

تحذير عاجل

كما توقع خبراء الأرصاد، تشكل شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، إذ حذرت الهيئة من القيادة بسرعة في الشبورة وتوخي الحيطة والحذر لتجنب وقوع حوادث.

وفيما يخص حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، وأن تكون الرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 28 17
العاصمة الادارية 28 16
6 اكتوبر 27 16
بنهــــا 28 17 
دمنهور 25 16
وادى النطرون 27 17
كفر الشيخ 25 16
المنصورة 27 16 
الزقازيق 28 17 
شبين الكوم 27 15
طنطا 27 17
دمياط 23 16 
بورسعيد 23 16
الإسماعيلية 28 15
السويس 28 16
العريش 24 16
رفح 23 15
رأس سدر 28 15
نخل 23 13 
كاترين 19 10
الطور 29 18
طابا 24 16
شرم الشيخ 30 20
الاسكندرية 23 16
العلمين 23 15
مطروح 22 15
السلوم 21 14
سيوة 28 13
رأس غارب 29 19
الغردقة 29 19
سفاجا 30 20
مرسى علم 30 21
شلاتين 30 21
حلايب 27 23
أبو رماد 28 22 
رأس حدربة 26 22
الفيوم 28 15
بني سويف 28 15
المنيا 29 16
أسيوط 29 15
سوهاج 30 17
قنا 30 18 
الأقصر 31 18
أسوان 32 19
الوادى الجديد 30 16
أبوسمبل 31 19

 

الأرصاد طقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة القاهرة

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