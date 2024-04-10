تنبيه من الأرصاد.. أمطار ورياح في أول أيام عيد الفطر المبارك

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس في أول أيام عيد الفطر المبارك، وتوقعت انخفاض في درجات الحرارة، مع نشاط للرياح يزيد من الشعور ببرودة الطقس مع سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من البلاد تصل إلى القاهرة.

الظواهر الجوية المتوقعة في أول أيام عيد الفطر المبارك

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء (أول أيام عيد الفطر المبارك) طقس دافىء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، بينما يكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحارا على جنوب الصعيد، فيما يسود طقس مائل للبرودة ليلا، وفي الصباح الباكرعلى شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



كما توقع خبراء هيئة الأرصاد، هطول أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة، فيما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من مترونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 26 17

العاصمة الادارية 26 17

6 اكتوبر 26 17

بنهــــا 26 17

دمنهور 24 16

وادى النطرون 26 17

كفر الشيخ 24 16

المنصورة 24 16

الزقازيق 26 17

شبين الكوم 26 17

طنطا 25 17

دمياط 22 16

بورسعيد 23 16

الإسماعيلية 27 15

السويس 26 16

العريش 24 15

رفح 23 15

رأس سدر 27 16

نخل 23 13

كاترين 18 08

الطور 28 18

طابا 24 16

شرم الشيخ 27 19

الاسكندرية 23 16

العلمين 23 16

مطروح 22 16

السلوم 21 14

سيوة 26 13

رأس غارب 28 19

الغردقة 27 19

سفاجا 29 20

مرسى علم 30 21

شلاتين 29 21

حلايب 26 23

أبو رماد 28 22

رأس حدربة 26 22

الفيوم 26 14

بني سويف 27 14

المنيا 28 13

أسيوط 27 14

سوهاج 28 16

قنا 30 18

الأقصر 31 18

أسوان 31 18

الوادى الجديد 30 16

أبوسمبل 31 17