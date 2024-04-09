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تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد الجوية حول طقس عيد الفطر

مراسلة صدى البلد
مراسلة صدى البلد ومحمود القياتي، عضو المركز الإعلامي للأرصاد

قدمت نورهان خفاجي، مراسلة قناة صدى البلد، جولة خاصة داخل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، للتعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

 

وكشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال أيام عيد الفطر.

وقال إن المنخفض الجوي الذي تتعرض له البلاد سيبدأ في التلاشي مع أول أيام العيد، وتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيا، لتسجل 25 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وحذر من عدم تخفيف الملابس في هذه الفترات، نتيجة التغيرات الجوية التي تشهدها البلاد.

 

درجات الحرارة الطقس حالة الطقس عيد الفطر نورهان خفاجي

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