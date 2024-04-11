أسهم التكنولوجيا تقود مكاسب بورصات أوروبا

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات اليوم، الخميس، بقيادة أسهم التكنولوجيا، فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحلول الساعة 01:43 ظهراً بتوقيت الإمارات، زاد مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.61 في المائة أو ما يعادل 3 نقاط ليصل عند مستوى 508.87 نقطة.

وصعد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.73 في المائة أو ما يوازي 131.8 نقطة ليصل إلى 18208.53 نقطة، فيما نما مؤشر "يورو ستوكس 50" بنسبة 0.84 في المائة ما يعادل 42 نقطة ليبلغ مستوى 5032.92 نقطة.

وربح مؤشر "كاك 40" الفرنسي نحو 45 نقطة أو ما نسبته 0.55 في المائة ليصل إلى 8093.84 نقطة، وارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنحو 0.55 في المائة أو ما يوازي 42 نقطة ليبلغ مستوى 7977.67 نقطة.