أخبار السيارات | علامات تدل على تلف قواعد المحرك.. وانخفاض سعر ألفا روميو تونالي 2024 الجديد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت شركة شاومي عن سياراتها الخاصة التي يطلق عليها اسم شاومي SU7 ، وتنتمي SU7 لفئة السيارات السيدان ، وتظهر بتصميم أنيق ومميز بفضل ما تحمله من مميزات وتكنولوجيات متطورة .

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتقدم تلك السيارات من قبل الصانع الصيني ، وأقبل المواطنون على شراء تلك السيارات لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة ، بالإضافة الى ان أسعار السيارات استقرت خلال الفترة الماضية بسبب ثبات سعر صرف الدولار .

تضم السوق المصرية للسيارات باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024، وجاءت تلك السيارات بعد زيادة إقبال المواطنين على الشراء بعد استقرار سعر صرف الدولار، وذلك أدى إلى انخفاض قيمة الأوفر برايس الذى كان يتم وضعه على السعر الرسمي للسيارة.

تعد وظيفة قواعد المحرك من أهم الأساسيات في السيارة ليست فقط لتثبيت المحرك، ولكنها تعمل على تقليل اهتزاز المحرك من أجل توفر قيادة أكثر هدوءً داخل المقصورة، وتم صناعة قواعد المحرك من مادة مطاطية حتى لا تتصل بالمعدن والمحرك وجسم السيارة بشكل مباشر .