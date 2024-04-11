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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد كسوف الشمس.. ظهور أسماك النهاية في دوامات دائرية.. والعلماء: لا نجد تفسيرا

سمكة المنشار
سمكة المنشار

شهدت الأسماك حول العالم حالة نادرة من الظهور الحركة الدائرية في دوامات بالتزامن مع انتهاء ظاهرة الكسوف الكلي للشمس، بعض العلماء ربطوها بها بينما آخرون وجودا لها تفسيرات أخرى.

الأسماك في حركة دائرية

البداية ترجع لظهور أسماك المنشار المهددة بالانقراض في فلوريدا، وكانت تدور في دوامات دائرية في المياه، والغريب أنها ظلت تدور، ما تسبب في جنوحها وموتها. 

لكن العلماء لم يجدوا تفسيرا لهذه الظاهرة حتى الآن، ويقول العلماء إن حدوث السلوك غير الطبيعي للأسماك صعب التفسير حاليًا.

بحسب مجلة “لايف ساينس" العلمية، قال آدم برام ، منسق استعادة أسماك المنشار في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) لمصايد الأسماك: "كان هناك أكثر من مائة تقرير فريد عن أسماك المنشار المتضررة، والآن أكثر من 30 حالة وفاة مؤكدة".

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بدأ حدث النفوق المستمر في أكتوبر 2023 على طول ساحل فلوريدا كيز، وقد ماتت حتى الآن 32 سمكة منشار صغيرة الأسنان (Pristis pectinata)، على الرغم من أن مسئولي الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) يعتقدون أن هذا العدد أقل من العدد، وفقًا لبيان.

 وقال برام إن الوفيات نتجت عن أسماك المنشار التي انتهى بها الحال على الشواطئ.

وتُظهر اللقطات المنشورة على فيسبوك في 1 أبريل سمكة منشار صغيرة الأسنان تدور بالقرب من الشاطئ.

ولم تكشف عينات المياه عن أي مخالفات في نوعية المياه أو مستويات المواد الكيميائية غير العضوية أو العضوية. ومع ذلك، حددت الاختبارات تركيزات مرتفعة من الدينوفلاجيلات.

سبب وفاة أسماك المنشار

الدينوفلاجيلات هي طحالب مجهرية وحيدة الخلية يمكن أن تظهر أحيانًا بتركيزات كبيرة في الماء - تُعرف باسم ازدهار الطحالب. 

بعض أزهار الطحالب غير ضارة، لكن بعض الطحالب، بما في ذلك أنواع جامبيرديسكوس، تنتج سمومًا عصبية يمكن أن تكون ضارة للأشخاص والحيوانات في المنطقة.

وقال مايكل كروسبي، الرئيس والمدير التنفيذي لمختبر موتي مارين آند أكواريوم، الذي يتعاون في الاستجابة لحالات الطوارئ، لشبكة “سي بي إس نيوز” إن هذا السلوك ربما يكون "استجابة عصبية لنوع ما من العوامل".

يستمر فحص عينات الماء والأنسجة لاكتشاف السبب. 

أسماك المنشار المصابة هي أسماك كبيرة من الأحداث والبالغين، يتراوح طولها بين 2.1 و4.2 متر.

تاريخيًا، عاشت أسماك المنشار صغيرة الأسنان على طول ساحل الأمريكتين من الولايات المتحدة إلى البرازيل، ولكنها تعيش الآن بشكل رئيسي في جنوب غرب فلوريدا. 

هذا النوع مهدد بالانقراض بشدة، وفقًا للقائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

حركات غريبة لأسماك المنشار

وفي أكتوبر 2023، تم الإبلاغ لأول مرة عن سلوكيات سباحة غريبة لدى أنواع الأسماك الصغيرة ذات العظام في المنطقة. 

وقال برام إن السكان وصفوا الأسماك بأنها تظهر سلوكيات سباحة غير طبيعية، حيث تسبح بشكل غير منتظم في دوائر أو تسبح رأسا على عقب.

وقام الباحثون بفحص سمكة المنشار الميتة، لكنهم لم يجدوا أي علامات على وجود مرض معد أو عدوى بكتيرية يمكن أن تكون مسئولة، وفقًا لبيان صادر عن لجنة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية (FWC)، التي تقود التحقيق.

وقال برامي إن سمكة المنشار صغيرة الأسنان تلعب دورا في البيئة الشاملة التي تعيش فيها.

أسماك حركة غامضة للأسماك كسوف الشمس سمك أبو منشار

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