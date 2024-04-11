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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: غدا طقس حار نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 27

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الجمعة/ طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري دافيء على السواحل الشمالية، حارعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد.. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكرعلى شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة على مناطق من والسواحل الشمالية والدلتا.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية. 


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 27 17
العاصمة الإدارية 27 16
6 أكتوبر 26 16
بنهــــا 27 17 
دمنهور 26 16
وادي النطرون 26 17
كفر الشيخ 26 16
المنصورة 26 16 
الزقازيق 27 17 
شبين الكوم 27 15
طنطا 26 17
دمياط 23 16 
بورسعيد 23 16
الإسماعيلية 27 15
السويس 27 16
العريش 24 16
رفح 24 15
رأس سدر 29 15
نخل 24 13 
كاترين 19 10
الطور 30 18
طابا 24 16
شرم الشيخ 31 20
الإسكندرية 22 15
العلمين 22 15
مطروح 21 14
السلوم 21 14
سيوة 28 13
رأس غارب 30 19
الغردقة 30 19
سفاجا 30 20
مرسى علم 31 21
شلاتين 30 21
حلايب 28 23
أبو رماد 28 22 
رأس حدربة 26 22
الفيوم 29 15
بني سويف 29 15
المنيا 30 16
أسيوط 30 15
سوهاج 32 17
قنا 32 18 
الأقصر 33 18
أسوان 33 19
الوادي الجديد 30 16
أبوسمبل 32 19

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 36 22
المدينة المنورة 34 22 
الرياض 34 20
المنامة 31 24
أبوظبي 32 25
الدوحة 34 24
الكويت 32 19
دمشق 23 12
بيروت 21 16
عمان 22 11
القدس 22 10
غزة 22 16
بغداد 29 17
مسقط 33 27
صنعاء 28 14
الخرطوم 38 24
طرابلس 22 17
تونس 21 15
الجزائر 17 11
الرباط 29 15
نواكشوط 34 24

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 22 8
إسطنبول 23 12
إسلام آباد 31 18
نيودلهي 38 24 
جاكرتا 32 25
بكين 26 15
كوالالمبور 35 25
طوكيو 17 11 
أثينا 26 17
روما 27 11
باريس 23 11
مدريد 24 10
برلين 21 13
لندن 20 12
مونتريال 18 6
موسكو 16 5 
نيويورك 18 9
واشنطن 20 10
أديس أبابا 26 13

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