المرور تنشر سيارات الإغاثة على الطرق .. اتصل تصلك فورا

نشرت وزارة الداخلية سيارات الإغاثة على الطريق الإقليمي والدائري لا سيما الطرق الصحراوية؛ إضافة لنشر عدد من الأوناش، للتدخل حال تعطل أي مركبة أو وقوع حوادث، وذلك في إطار تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بوجود تقلبات جوية، وظهور الشبورة المائية، وظهور نشاط للرياح والأتربة.

المرور تنشر سيارات الإغاثة على الطرق

أشارت الإدارة العامة للمرور إلى أنه يمكن لقائد المركبة الاتصال على الرقم/ 01221110000 حال تعرضه لأي مكروه، ولفتت إلى أن الطرق مراقبة بالرادار؛ لرصد السرعات الزائدة وتحرير المخالفات.

أوضحت الإدارة العامة للمرور، دور سيارة الإغاثة، والذي يتلخص في التدخل في حالات الأعطال البسيطة للمركبات، كأعطال الكاوتش وغيرها، ومساعدة قائد السيارة في حلها، وفي حالة الأعطال التي يصعب إصلاحها بنفس مكان عطل المركبة؛ يتم تأمين المركبة حتي وصول ونش تابع لمالكها لسحبها من الطريق، أو الدفع بأحد أوناش الإدارة لنقلها إلي أقرب مكان للصيانة.

أضافت، أنه تم نشر خدمات تأمينية وأكثر من 20 سيارة إغاثة علي الطرق الصحراوية، إضافة لنشر أقوال ثابتة ومتحركة، بإشراف اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور.

وفي ذات السياق وجهت رسائل وزارة الداخلية، نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، وجاء على رأسها:

- مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.

- ضرورة استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .

- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .

- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى .

- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .

- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .

- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .

- زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

- عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجئة في مياه الأمطار لتجنب انزلاق السيارة.

- عدم الانشغال بغير الطريق والتركيز التام مع الطريق.

وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، مع تغيرات الطقس وهطول الأمطار، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية.