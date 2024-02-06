حدث ليلا.. طقس اليوم.. الأرصاد: شبورة مائية وأمطار على هذه المناطق.. الاحتلال يقتحم مخيمي عقبة جبر وعين السلطان.. وأبو جبل يفكر في الاعتزال

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أخبار طقس اليوم تنال اهتمام المواطنين، خاصة الذين يذهبون إلى أعمالهم في الصباح الباكر؛ تحسبا لسقوط أمطار أو وجود شبورة مائية أو موجات من البرد.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مخيمي عقبة جبر ومخيم عين السلطان، بأريحا.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر، ومخيم عين السلطان، وسط اندلاع مواجهات وإطلاق رصاص حي.

كشف محمد أبو جبل، حارس مرمى منتخب مصر، عن تفاصيل علاقته بمحمد الشناوي، واستبعاد ضمه للأهلي.

وقال في تصريحات للاعلامي سيف زاهر: “بفكر في الاعتزال.. تعرضت للظلم وأنا أكتر واحد ساند الشناوي”.

وعن مفاوضات الأهلي معه، أشار: “المفاوضات كانت مع شقيقتي ولم أوقع عقودا في معسكر المنتخب”.

متى يبدأ أول شهر شعبان 2024 فلكيا وشرعيا، سؤال يشغل ذهن الكثيرين مع اقتراب آخر جمعة من شهر رجب 2024، فـ متى يبدأ أول شهر شعبان 2024 فلكيا وشرعيا وهل يسن فيه القيام بعبادات معينة؟، هذا ما سنرصده في التقرير التالي.

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع الحكومة اليوم كان لمواجهة ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بجهود كبيرة من أجل ضخ مزيد من السيولة النقدية لخفض أسعار السلع، مشيرا إلى أنه بداية من شهر مارس المقبل سوف يتم مراقبة المنتجين ومدى التزامهم بوضع الأسعار على السلع.