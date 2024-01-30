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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تعرف على عدد أيام شهر رجب وموعد غرة شعبان فلكيا

غرة شهر شعبان
غرة شهر شعبان

عدد أيام شهر رجب 1445هـ وموعد غرة شهر شعبان سؤال بدأ البعض في السؤال عنه عبر مواقع التواصل الإجتماعي السوشيال (السوشيال ميديا)، وذلك مع انتصاف شهر رجب المعظم، مما يعني قرب شهر رمضان الكريم ،  كما أن في أواخر شهر رمضان وبالتحديد في ليلة 27 رجب الهجري على وجه الدقة نحتفل بالإسراء والمعراج.

متى يوم 27 رجب

تبدأ ليلة 27 رجب ذكرى الإسراء والمعراج بشكل عام، مع غروب شمس يوم الأربعاء الموافق 26 من رجب 1445هـ، و7 فبراير 2024 م، وتنتهي ليلة 27 رجب مع طلوع شمس اليوم التالي فجر يوم الخميس الموافق27 رجب 1445هـ، و  8 فبراير 2024م، ليبدأ يوم 27 رجب 2024 من فجر الخميس 8 من فبراير 2024 ميلاديًا، بما يحدد متى 27 رجب 2024 ؟، بأنه على بُعد 9 ليالي و10 يومًا.

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن عدد أيام شهر رجب 2024، وذلك وفقآ للحسابات الفلكية التي يعدها قسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد، حيث أنه من أهم الاداور التي يقوم بها هو حسابات ورؤية أهلة الشهور العربية، ولكن الجهة المختصة في تحديد والإعلان هي دار الإفتاء المصرية.

عدد أيام شهر رجب 1445هـ ومواعيد غرة شهر شعبان 

وفقا للحسابات الفلكية فإن مدة عدد أيام شهر رجب 1445هـ 29 يوما، حيث يكون آخر أيام شهر رجب فلكيا هو يوم السبت 10 فبراير، وولد هلال شهر هلال شهر رجب 2024 مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 54 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى يوم السبت 13 يناير.

ويولد هلال شهر شعبان 1445هـ  السبت 29 من رجب 1445 هـ الموافق 2024م/2/10 (يوم الرؤية)، ويبقى الهلال الجديد لمدة 39 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة 40 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (40 - 42 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (30 - 50 دقيقة)،  وبذلك تكون غرة شهر شعبان 1445 هـ فلكياً يوم الأحد 2024/2/11م.

موعد غرة شهر شعبان 1445هـ 

ووفقا للحسابات الفلكية والتي يعدها قسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد  القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن غرة شهر شعبان 1445هـ فلكيآ يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024م.

التقويم الهجري

جدير بالذكر أن التقويم الهجري القمري هو تقويم قمري يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر، ويستخدمه المسلمون في التأريخ، أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة رسول الله محمد بن عبد الله ﷺ من مكة إلى المدينة في 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622 م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجري لكنه مركز أساسا على الميقات القمري الذي أمر الله في القرآن باتباعه تبعاً للآية 36 من سورة التوبة ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۝٣٦﴾ [التوبة:36] والأربعة الحرم هي أشهر قمرية وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ولأن الله نعتها بالدين القيم فقد حرص أئمة المسلمين منذ بداية الأمة أن لا يعملوا إلا به، رغم أن التقويم أنشئ في عهد المسلمين إلاّ أن أسماء الأشهر والتقويم القمري كان تستخدم منذ أيام الجاهلية، أول یوم هذا التقویم الجمعة 1 محرم 1 هـ (16 يوليو عام 622 م).

لماذا سمي شهر رجب بهذا الاسم

وقال ابن منظور في كتابه (لسان العرب:12/342)، إن شهر رجب سمي بذلك، لأنه كان يرجب: أي يعظم كما قال الأصمعي، والمفضل، والفراء، وقيل: لأن الملائكة تترجب للتسبيح والتحميد فيه، وفي ذلك حديث مرفوع إلا أنه موضوع "ليس صحيحًا".

وذكر أن شهر رجب له أربعة عشر اسمًا: شهر الله، ورجب، ورجب مضر، ومنصل الأسنة، والأصم، والأصب، ومنفس، ومطهر، ومعلي، ومقيم، وهرم، ومقشقش، ومبريء، وفرد، وذكر غيره: أن له سبعة عشر اسما فزاد: رجم بالميم، ومنصل الآلة، وهي الحربة ومنزع الأسنة.

لماذا سمي شهر رجب بالأصب

«سُمي شهر رجب بالأصب؛ حيث يصب الله عز وجل الخير صبا، ويُعد شهر كله خير وبركة من الله تعالى»، مشيرًا إلى أن العمل الصالح في شهر رجب أو في الأشهر الحرم تتضاعف بالكم؛ أي الحسنة بعشرة أمثالها وتتضاعف إلى سبعة مائة ضعف والله يضاعف لمن يشاء والشيئة بالكيف.

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