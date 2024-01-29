كسوف كلي للشمس يغرق كوكب الأرض في الظلام.. متى يحدث ؟

أول كسوف للشمس لعام 2024، أيام تفصلنا عنه حيث يستعد العالم لإستقبال أكثر الظواهر الفلكية تأثيرآ، حيث يتحضر العالم لمشاهدة كسوف كلي للشمس في يوم الخميس الموافق 8 أبريل، وتعد ظاهرة احتجاب الشمس من اهم الظواهر الطبيعية و يحرص علي متابعتها عدد كبير من الناس سواء كانوا من محبي الظواهر الفلكية أو ومن غير محبيه.

وكشف الدليل الفلكي الذي يصدره المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن أول كسوف للشمس لعام 2024، حيث انه وفقآ للدليل الفلكي فسوف يحدث كسوف كلي للشمس يوم الخميس الموافق 8 أبريل، حيث يحجب القمر الشمس تماماً عن ملايين الأشخاص في أميركا الشمالية.

كسوف الشمس

وكسوف الشمس حدث سماوي مذهل نرى خلاله الشمس محجوبة بواسطة القمر ما يلقي بظلاله على الأرض، وتحدث هذه الظاهرة عندما تصطف الشمس والقمر والأرض، وعندما يأتي القمر بين الأرض والشمس خلال مرحلة القمر الجديد، فإنه يحجب الضوء ويشكل ظلا عبر الكرة الأرضية.

واوضح الدليل الفلكي أن كسوف الشمس القادم سوف يتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال (هلال عيد الفطر) وأنه يمكن رؤيته ككسوف كلي في (المكسيك - الولايات المتحدة الأمريكية - كندا).

ويمكن رؤيته ككسوف جزئي في (غرب أوربا - أمريكا الشمالية - شمال أمريكا الجنوبية - المحيط الباسفيكي - المحيط الأطلنطي - القارة القطبية الشمالية).

أول كسوف للشمس لعام 2024 لن يرئ في مصر

وأشار أن أول كسوف للشمس لعام 2024، (كسوف كلي للشمس) يظهر بشكل إجمالي في بعض أجزاء العالم وحلقي في أجزاء أخرى، وتكون أجزاء من مساره بالقرب من شروق الشمس وغرويها

علي شكل حلقي، ولن يرى هذا الكسوف بشكل كلي أو جزئي في مصر.

تفاصيل كسوف الشمس القادم

وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 5 ساعات 10دقائق تقريبا، عند ذروة الكسوف الكلي يغطي قرص القمر حوالي 105.7% من كامل قرص الشمس، ويغطي الكسوف الكلي مساحة عرضها 5. 197 كم وسوف يستفرق مدة قدرها 4 دقائق و28 ثانية.

وتكون بداية الكسوف ككسوف جزئى في تمام الساعة 17:42:07

بداية الكسوف الكلي 18:38:45

ذروة الكسوف الكلي 20:17:13

نهاية الكسوف الكلي 21:55:29

نهاية الكسوف 22:52:13

الكسوف الكلي للشمس

وفي الكسوف الكلي يمر القمر بين الشمس والأرض، ليغطي سطحها بالكامل بطول مسار صغير من سطح الأرض، وهو ما يسمى "طريق الكسوف" أو "مسار ظل القمر"، وتتحول السماء أثناء النهار إلى الظلام مثل المغيب أو الفجر.

وبالرغم من أن القمر أصغر من الشمس بـ400 مرة إلا أنه أقرب إلى الأرض بـ400 مرة بالمقارنة مع بعد الشمس عن الأرض، وبسبب هذا التوازن المُحكم في الكون يتمكن القمر من حجب الشمس، فيحدث الكسوف الكلي.

يحذر الخبراء من أنه من غير الآمن النظر مباشرة إلى الشمس الساطعة دون استخدام وسائل حماية العين المتخصصة المصممة للنظر نحو أشعة الشمس. ووفقا لهؤلاء، فإن مشاهدة الكسوف من خلال عدسة الكاميرا أو المنظار أو التلسكوب دون استخدام مرشح شمسي خاص يمكن أن يسبب إصابة خطيرة للعين.

وينصحون باستخدام نظارات شمسية آمنة أو نظارة شمسية آمنة محمولة باليد، مشيرين إلى أن النظارات الشمسية العادية ليست آمنة لمشاهدة الشمس. اللحظة الوحيدة التي يمكن فيها إزالة حماية العين بأمان أثناء كسوف الشمس الكلي وهو الوقت القصير الذي يحجب فيه القمر سطح الشمس بالكامل.