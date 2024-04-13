عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عملة بتكوين تنخفض بأكثر من 3 آلاف دولار مع استمرار التقلبات

صدى البلد

شهدت عملة بتكوين المشفرة تراجعاً ملحوظاً بعد أن دفعت بيانات التضخم التوقعات إلى المزيد من تأخير خفض الفائدة الأميركية، وذلك استمراراً لحالة التقلبات التي تمر بها منذ وصولها إلى مستوى قياسي جديد الشهر الماضي.

وسجلت العملة المشفرة انخفاضاً خلال تعاملات آخر 24 ساعة 3110 دولارات بنسبة 4.42% إلى مستوى 67235.32 دولار في الساعة 8:40 مساء اليوم بتوقيت جرينتش

تنتظر بتكوين حدثاً مهماً خلال الشهر الجاري، والذي يحدث كل 4 سنوات تقريباً، وهو التنصيف، ويعني خفض مكافأة تعدين بتكوين إلى النصف مما يؤدي إلى قلة المعروض، بما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع بحسب توقعات محللين.

ورغم أن ارتفاع معدل التضخم يمثل عاملاً سلبياً لبتكوين فيما يتعلق بتأخير خفض الفائدة، لكنه يمثل عاملاً إيجابياً من ناحية أخرى من حيث اعتبار بتكوين ملاذاً في ظل التضخم المرتفع، وبالتالي قد يدعم الأسعار من ناحية أخرى تزامناً مع الدعم الإضافي من التنصيف بما قد يدفعها للارتفاع مجدداً خلال الفترة المقبلة.

ووصل سعر بتكوين إلى مستوى قياسي خلال الشهر الماضي حول مستوى 73 ألف دولار، وسط توقعات من البعض بالمزيد من الارتفاع خلال العام الجاري، لكنه منذ ذلك الحين يشهد تقلبات بين مستوى 60 و72 ألف دولار.

بتوقيت جرينتش تعدين بتكوين خلال الفترة المقبلة سعر بتكوين بتكوين الفترة المقبلة المشفرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

الكهرباء هتقطع ساعتين ولا ساعة؟|جدول تخفيف الأحمال في القاهرة والمحافظات بعد العيد

الأعلى في مصر.. شهادة جديدة بعائد 85%| كيف تحصل عليها ؟

هل الأحد إجازة رسمية ؟.. قرار من رئاسة الوزراء يحسم الجدل

تراجع كبير.. مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن في البورصة اليوم

كاف يُخطر الزمالك بقرار عاجل قبل مواجهة الأهلي في لقاء القمة| ما هو

ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها ورشاقتها فى الجيم | شاهد

بـ 600 ألف جنيه ..سيارات جديدة بعد تراجع الأوفر برايس

ترشيحاتنا

إجرام.. مستوطنون يقطعون الطرق شرق بيت لحم ويمنعون الأهالي من الوصول لأراضيهم

بعد تصاعد التوترات والتهديدات بين إيران وإسرائيل.. هولندا تحاول تأمين نفسها بهذا القرار

احترس.. خطأ شائع في كفارة اليمين يقع فيه البعض

الزراعة: بدء موسم حصاد وتوريد القمح.. وتوجيهات بالتيسير على المزارعين

رئيس شئون البيئة يقود جولات ميدانية بالمحميات الطبيعية خلال إجازة العيد

أسماء معلقي لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري.. تعرف عليهما


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

 سامح يسري يتألق في حفل عيد الفطر على مسرح السامر

حدث عالمى مهم بعد 3 سنوات ينتظره محبو الطبيعية والفلك| ما هو

ميريهان حسين تستعرض أناقتها على البحر| شاهد

طفل يدهس والدته بالسيارة.. والأم تقاضي تسلا| ما القصة؟

فيديو

قناة السويس الصغيرة.. مصر تستعد لمشروع ضخم بتكلفة 1.5 مليار جنيه استرليني

سر خروجها بالدليل.. أمين الفتوى يثير الجدل: وزن روح الإنسان 1 جرام

رقصت بعد الصلاة .. سوزي الأردنية تثير الجدل مجددًا في عيد الفطر

كلنا بننسى.. تعليق من الشيخ محمد السلكاوى بعد أخطائه في قرآن الفجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ