عملة بتكوين تنخفض بأكثر من 3 آلاف دولار مع استمرار التقلبات

شهدت عملة بتكوين المشفرة تراجعاً ملحوظاً بعد أن دفعت بيانات التضخم التوقعات إلى المزيد من تأخير خفض الفائدة الأميركية، وذلك استمراراً لحالة التقلبات التي تمر بها منذ وصولها إلى مستوى قياسي جديد الشهر الماضي.

وسجلت العملة المشفرة انخفاضاً خلال تعاملات آخر 24 ساعة 3110 دولارات بنسبة 4.42% إلى مستوى 67235.32 دولار في الساعة 8:40 مساء اليوم بتوقيت جرينتش

تنتظر بتكوين حدثاً مهماً خلال الشهر الجاري، والذي يحدث كل 4 سنوات تقريباً، وهو التنصيف، ويعني خفض مكافأة تعدين بتكوين إلى النصف مما يؤدي إلى قلة المعروض، بما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع بحسب توقعات محللين.

ورغم أن ارتفاع معدل التضخم يمثل عاملاً سلبياً لبتكوين فيما يتعلق بتأخير خفض الفائدة، لكنه يمثل عاملاً إيجابياً من ناحية أخرى من حيث اعتبار بتكوين ملاذاً في ظل التضخم المرتفع، وبالتالي قد يدعم الأسعار من ناحية أخرى تزامناً مع الدعم الإضافي من التنصيف بما قد يدفعها للارتفاع مجدداً خلال الفترة المقبلة.

ووصل سعر بتكوين إلى مستوى قياسي خلال الشهر الماضي حول مستوى 73 ألف دولار، وسط توقعات من البعض بالمزيد من الارتفاع خلال العام الجاري، لكنه منذ ذلك الحين يشهد تقلبات بين مستوى 60 و72 ألف دولار.