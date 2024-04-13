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رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

فرصة كبيرة للاستثمار والنجاح.. الحكومة تطرح فكرة الأموال الذكية على المواطنين|إليك التفاصيل

الأموال الذكية
الأموال الذكية

طرح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لـ الحكومة، فكرة الأموال الذكية فى إطار جهوده لتوعية وتثقيف المواطنين، لافتا إلى أنها تُعد أموال يتم استثمارها مع محترفي الاستثمار الذين هم أكثر اطلاعا أو أكثر خبرة أو كليهما، ومن المتصور أن هذه الأموال يتم استثمارها في أداة الاستثمار المناسبة في الوقت المناسب، وسوف تحقق أعلى العوائد.

طرح فكرة الأموال الذكية على المواطنين

وقال معلومات الوزراء خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: يعتقد أن الأموال الذكية لديها فرصة أكبر للنجاح، حيث يعتقد أن المستثمرين المؤسسيين لديهم استراتيجيات استثمار أفضل تختلف عن استراتيجيات المستثمرين الأفراد، ويمكن للأموال الذكية أيضًا أن تحرك الأسواق بحجم كبير وقوة عالية عندما تسيطر عليها البنوك المركزية. ومن ثم تصبح قوة مشتركة من مبالغ كبيرة من المال واستراتيجية جيدة، حيث يعتمد هؤلاء المستثمرون على نجاح الأموال الذكية.

وفى سياق منفصل، كشف مركز المعلومات في مجلس الوزراء أن الصادرات غير النفطية تعد أحد المصادر الرئيسة للعملة الأجنبية للاقتصاد، ووضعت الحكومة خطة لتعزيز الأداء، وتعظيم إيرادات التصدير بحلول عام 2030.

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وأوضحت المركز في تقرير له أن الدولة تستهدف التحول نحو النمو الاقتصادي الموجه للتصدير من خلال إطلاق استراتيجية إيجى إكس 10، لبلوغ مستهدف تصديري 145 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، وقد بذلت الحكومة جهودًا عدة لدعم المصدرين بما في ذلك زيادة مخصصات دعم الصادرات إلى 28 مليار جنيه اعتبارا من السنة المالية 2024/2023، مما أسهم في ارتفاع الصادرات بنسبة 0.3% إلى 35.63 مليار دولار أمريكي في عام 2023.

ما هى الأموال الذكية؟

والجدير بالذكر، أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نشر انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت عنوان "مفاهيم" لاستعراض مفهوم الأموال الذكية .

أوضح المركز أن الأموال الذكية هي الأموال التي يتم استثمارها مع محترفي الاستثمار الذين هم أكثر اطلاعا أو أكثر خبرة أو كليهما.

وتابع انه من المتصور أن هذه الأموال يتم استثمارها في أداة الاستثمار المناسبة في الوقت المناسب وسوف تحقق أعلى العوائد.

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ولفت إلى انه يعتقد أن الأموال الذكية لديها فرصة أكبر للنجاح، حيث يعتقد أن المستثمرين المؤسسيين لديهم استراتيجيات استثمار أفضل تختلف عن استراتيجيات المستثمرين الأفراد. ويمكن للأموال الذكية أيضًا أن تحرك الأسواق بحجم كبير وقوة عالية عندما تسيطر عليها البنوك المركزية.

واكد انه تصبح قوة مشتركة من مبالغ كبيرة من المال واستراتيجية جيدة، حيث يعتمد هؤلاء المستثمرون على نجاح الأموال الذكية.

والأموال الذكية هو مصطلح يستخدم في عالم الأعمال للإشارة إلى المستثمرين و المؤسسات ذات المعرفة و الخبرة التي تؤثر بشكل كبير على الأسواق المالية بسبب الكم الكبير من رأس المال و المعلومات التي لديهم. تتضمن الأموال الذكية، ذات النهج المنضبط، قرارات مبنية على البحث والتحليل و هو ما غالبًا ما يكون عكس ما يفعله تجار التجزئة.

وهي طريقة تداول متقدمة تعتمد على تحديد الاختلالات في السوق واستغلالها من أجل تحقيق الربح. وتركز هذه الاستراتيجية على حركة السعر واتجاهاتها، بدلاً من الاعتماد على المؤشرات الفنية فقط.

الأموال الذكية المواطنين الاستثمار الحكومة مجلس الوزراء فيس بوك

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