كل ما تريد معرفته عن " الأموال الذكية ".. انفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت عنوان “مفاهيم” لاستعراض مفهوم الأموال الذكية .

أوضح المركز أن الأموال الذكية هي الأموال التي يتم استثمارها مع محترفي الاستثمار الذين هم أكثر اطلاعا أو أكثر خبرة أو كليهما.

وتابع انه من المتصور أن هذه الأموال يتم استثمارها في أداة الاستثمار المناسبة في الوقت المناسب وسوف تحقق أعلى العوائد.



لفت إلى انه يعتقد أن الأموال الذكية لديها فرصة أكبر للنجاح، حيث يعتقد أن المستثمرين المؤسسيين لديهم استراتيجيات استثمار أفضل تختلف عن استراتيجيات المستثمرين الأفراد. ويمكن للأموال الذكية أيضًا أن تحرك الأسواق بحجم كبير وقوة عالية عندما تسيطر عليها البنوك المركزية.

واكد انه تصبح قوة مشتركة من مبالغ كبيرة من المال واستراتيجية جيدة، حيث يعتمد هؤلاء المستثمرون على نجاح الأموال الذكية.