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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. موعد ومكان عزاء شيرين سيف النصر ويسرا تحضر مهرجان بيروت لسينما المرأة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن عددا من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

 

حسن الرداد يكشف قائمة أعماله فى السينما 2024

كشف الفنان حسن الرداد أنه يستعد خلال الفترة القادمة لتصوير عدة أفلام متنوعة ما بين الكوميدي والرومانسي والأكشن.


وأضاف الرداد فى تصريح خاص لصدى البلد أنه يعقد خلال هذه الفترة عدة اجتماعات مع المنتج احمد السبكي وكريم السبكي لاختيار الفيلم الأول فى قائمة الأعمال التى يخوضها الفترة القادمة حيث أنه ينوى تقديم ثلاث أفلام دفعة واحدة الأول فيلم كوميدي والأخر رومانسي والثالث أكشن وجميعهم مع المنتج أحمد السبكي.
 

موعد حفل وائل جسار في العراق

يستعد المطرب وائل جسار لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 25 من شهر إبريل الجاري بأربيل العراق وضلك ضمن جولته الغنائية للاحتفال بعيد الفطر.

 

الحفل يقام داخل قاعة اشبيليا ومن المفترض أن يقدم مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى عدد من أغنيات زمن الفن الجميل

 

سوزان نجم الدين تكشف عن اللحظة الأصعب في الحشاشين

 

أبدت الفنانة سوزان نجم الدين سعادتها بالتواجد في مسلسل الحشاشين هذا العام، مشيرة إلى أن المسلسل فخر لأي نجم يتواجد فيه، نظرا لاهميته والجودة التي خرج بها للعمل.

ووجهت سوزان نجم الدين الشكر من خلال استضافتها في برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي للمخرج بيتر ميمي، موضحة أن العمل مع مخرج مهم بحجم بيتر ميمي يجعل الممثل يشعر بالأمان وأن لها ظهر يستند عليه.

 

موعد ومكان عزاء شيرين سيف النصر

 

قررت أسرة الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر إقامة العزاء بعد غد الثلاثاء، عقب صلاة المغرب بمسجد الحامدية الشاذلية.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة شيرين سيف النصر التى رحلت عن عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية. 

 

يسرا تسافر إلى لبنان للمشاركة في مهرجان بيروت لسينما المرأة

 

توجهت الفنانة يسرا إلى لبنان لحضور فعاليات مهرجان  بيروت لسينما المرأة المفترض إقامته مساء اليوم الأحد فى كازينو لبنان.

ومن المفترض أن يتم تكريم يسرا فى الحفل غدا عن مشوارها فى السينما وتدعيمها لقضايا المرأة طوال مشوارها الفني.
 

وائل جسار حسن الرداد عزاء شيرين سيف النصر يسرا

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