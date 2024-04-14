أخبار الفن.. موعد ومكان عزاء شيرين سيف النصر ويسرا تحضر مهرجان بيروت لسينما المرأة

نشر قسم الفن عددا من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

كشف الفنان حسن الرداد أنه يستعد خلال الفترة القادمة لتصوير عدة أفلام متنوعة ما بين الكوميدي والرومانسي والأكشن.





وأضاف الرداد فى تصريح خاص لصدى البلد أنه يعقد خلال هذه الفترة عدة اجتماعات مع المنتج احمد السبكي وكريم السبكي لاختيار الفيلم الأول فى قائمة الأعمال التى يخوضها الفترة القادمة حيث أنه ينوى تقديم ثلاث أفلام دفعة واحدة الأول فيلم كوميدي والأخر رومانسي والثالث أكشن وجميعهم مع المنتج أحمد السبكي.



يستعد المطرب وائل جسار لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 25 من شهر إبريل الجاري بأربيل العراق وضلك ضمن جولته الغنائية للاحتفال بعيد الفطر.

الحفل يقام داخل قاعة اشبيليا ومن المفترض أن يقدم مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى عدد من أغنيات زمن الفن الجميل

أبدت الفنانة سوزان نجم الدين سعادتها بالتواجد في مسلسل الحشاشين هذا العام، مشيرة إلى أن المسلسل فخر لأي نجم يتواجد فيه، نظرا لاهميته والجودة التي خرج بها للعمل.

ووجهت سوزان نجم الدين الشكر من خلال استضافتها في برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي للمخرج بيتر ميمي، موضحة أن العمل مع مخرج مهم بحجم بيتر ميمي يجعل الممثل يشعر بالأمان وأن لها ظهر يستند عليه.

قررت أسرة الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر إقامة العزاء بعد غد الثلاثاء، عقب صلاة المغرب بمسجد الحامدية الشاذلية.



ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة شيرين سيف النصر التى رحلت عن عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية.

توجهت الفنانة يسرا إلى لبنان لحضور فعاليات مهرجان بيروت لسينما المرأة المفترض إقامته مساء اليوم الأحد فى كازينو لبنان.



ومن المفترض أن يتم تكريم يسرا فى الحفل غدا عن مشوارها فى السينما وتدعيمها لقضايا المرأة طوال مشوارها الفني.

