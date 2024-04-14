عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سوزان نجم الدين تكشف عن اللحظة الأصعب في الحشاشين

سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين

أبدت الفنانة سوزان نجم الدين سعادتها بالتواجد في مسلسل الحشاشين هذا العام، مشيرة إلى أن المسلسل فخر لأي نجم يتواجد فيه، نظرا لاهميته والجودة التي خرج بها للعمل.

ووجهت سوزان نجم الدين الشكر من خلال استضافتها في برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي للمخرج بيتر ميمي، موضحة أن العمل مع مخرج مهم بحجم بيتر ميمي يجعل الممثل يشعر بالأمان وأن لها ظهر يستند عليه.

ولفتت إلى أنه طوال الوقت كان يساهم في أن تخرج شخصية ألينار بهذا الشكل الذي نال ثناء الجميع، مشددة أنه لم يكن هناك صعب بالنسبة لها في تقديم ألينار على النقيض فقد استمتعت بتقديمها.


وتحدثت سوزان نجم الدين عن اللحظة الأصعب لها في العمل، وأنها لم تكن لحظة الإصابة بقطع في الوتر أثناء مشهد قتل ألينار بل كان خوفها من أن تطعن بالخنجر أثناء تأدية المشهد وأن هذا كان اهم ما يشغل بالها، موضحة أنها أرادت أن تقدم موت ألينار بشيء من القوة يشبه شخصيتها فالينار لم تكن تخشى الموت لذلك حاولت أن تقدمه بهذا الشكل.

وفي النهاية شكرت سوزان نجم الدين النجم كريم عبد العزيز والكاتب عبد الرحيم كمال والمخرج بيتر ميمي وشركة سينرجي المنتجة للعمل وجميع العاملين فيه الذين ساهموا بخروج العمل بهذه الجودة.

النجمة سوزان نجم الدين مسلسل الحشاشين كلمة أخيرة لميس الحديدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة شيرين سيف النصر.. انقذ نفسك وعالج المرض في بدايته

وفاة شيرين سيف النصر .. أعراض غير متوقعة وراء رحيل الفنانة الشهيرة

وفاة شيرين سيف النصر .. وهذه وصيتها

مصدر أمني مصري رفيع المستوى: الدفاعات الجوية المصرية في حالة تأهب قصوى

رسميًا من اليوم.. ارتفاع أسعار السجائر

منشور مؤثر من جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة شيرين سيف النصر

في عزايا .. ماذا طلبت شيرين سيف النصر قبل وفاتها بلحظات؟

التلفزيون الإيراني يعلن بدء عملية عسكرية واسعة ضد أهداف في إسرائيل

موضوعات متعلقة

وصول مي فاروق للمسرح الروماني فى السعودية لإحياء حفل عيد الفطر

يسرا: أنا المحرك الرئيسي للأحداث في فيلم شقو

بطولة عمرو يوسف.. حسن الرداد يساند أبطال فيلم شقو

يسرا تتألق في العرض الخاص لفيلم شقو.. صور

محمد ممدوح أول الحضور للعرض الخاص لفيلم شقو

أخبار الفن.. تصرف صادم من ياسمين عبد العزيز بشأن تصريحات العوضي وهشام ماجد يحتفل بفيلمه الجديد فى دبي

هشام ماجد يحتفل بالعرض الأول لفيلمه فاصل من اللحظات اللذيذة في الإمارات

بسبب مشهد.. ياسر جلال يكشف سبب حريق لوكيشن جودر أثناء التصوير

ترشيحاتنا

الإعلان عن موقف مروان عطية وعلي معلول من لقاء القمة

لحظة اعتراض صواريخ إيرانية فوق قبة الصخرة بالقدس.. فيديو

بعد الهجوم على إسرائيل .. الحرس الثوري الإيراني يهدد أمريكا

إيران: الهجوم على إسرائيل دفاع مشروع يضمنه ميثاق الأمم المتحدة

لحظة سقوط الصواريخ الإيرانية في العاصمة الأردنية عمان.. فيديو

بيان عاجل من بايدن بشأن الهجوم الإيراني على إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موعد انطلاق كيا تاسمان 2025 الجديدة.. لن تصدق مواصفاتها

سبب وفاة شيرين سيف النصر.. انقذ نفسك وعالج المرض في بدايته

بأرخص سعر.. أفضل سيارة مستعملة في السوق المصري

بعد الرحيل عن جمهور التالتة.. إبراهيم فايق في mbc برعاية سعودية

فيديو

كان نفسي يعجب الناس.. آيتن عامر تعلق على جدل "زوجة واحدة لا تكفي"

وليد سعد يتصدر التريند بأغنية "اللي فارق فارق"

الغش مزاج الأمريكيين .. القهوة المخلوطة بالبازلاء ونوى البلح تحقق إقبالا حول العالم

شيرين سيف النصر تكشف في تسجيل صوتي كواليس "من الذي لا يحب فاطمة"|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ