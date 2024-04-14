يسرا تسافر إلى لبنان للمشاركة في مهرجان بيروت لسينما المرأة

توجهت الفنانة يسرا إلى لبنان لحضور فعاليات مهرجان بيروت لسينما المرأة المفترض إقامته مساء اليوم الأحد فى كازينو لبنان.



ومن المفترض أن يتم تكريم يسرا فى الحفل غدا عن مشوارها فى السينما وتدعيمها لقضايا المرأة طوال مشوارها الفني.





أحدث أفلام يسرا

ويعرض ليسرا حاليا فيلمها الجديد شقو والذى تقدم فيه شخصية الدكتورة، وهي شخصية مفاجئة لجمهورها حيث تظهر لأول مرة أمراة شريرة، تستغل عمرو يوسف وتايسون فى عمليات غير مشروعة.

ايرادات شقو

حصد فيلم شقو أمس الجمعة 9 ملايين و819 ألفًا و784 جنيهًا في دور العرض السينمائية المختلفة ثالث أيام عيد الفطر المبارك، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم منذ طرحه في السينما في وقفة العيد 27 مليونًا و673 ألفًا و374 جنيهًا.

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي رومانسى كوميدى عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.





أبطال فيلم شقو

فيلم «شقو» من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني في سادس تعاون بينهما بعد أن قدما معا مسلسل «عشم إبليس» ضمن موسم دراما رمضان 2017 وفيلم «كدبة كل يوم» ومسلسل «المواطن اكس» ومسلسل «طرف تالت» وفيلم «هيبتا».

ويشاركهما بجانب يسرا كل من وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة من تأليف وسام صبري وإنتاج احمد السبكى وإخراج كريم السبكي.