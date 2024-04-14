عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

يسرا تسافر إلى لبنان للمشاركة في مهرجان بيروت لسينما المرأة

يسرا
يسرا

توجهت الفنانة يسرا إلى لبنان لحضور فعاليات مهرجان  بيروت لسينما المرأة المفترض إقامته مساء اليوم الأحد فى كازينو لبنان.

ومن المفترض أن يتم تكريم يسرا فى الحفل غدا عن مشوارها فى السينما وتدعيمها لقضايا المرأة طوال مشوارها الفني.

 

أحدث أفلام يسرا

ويعرض ليسرا حاليا فيلمها الجديد شقو والذى تقدم فيه شخصية الدكتورة، وهي شخصية مفاجئة لجمهورها حيث تظهر لأول مرة أمراة شريرة، تستغل عمرو يوسف وتايسون فى عمليات غير مشروعة.

 

ايرادات شقو

 

حصد فيلم شقو أمس الجمعة 9 ملايين و819 ألفًا و784 جنيهًا في دور العرض السينمائية المختلفة ثالث أيام عيد الفطر المبارك، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم منذ طرحه في السينما في وقفة العيد 27 مليونًا و673 ألفًا و374 جنيهًا.

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي رومانسى كوميدى عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

 

أبطال فيلم شقو 

 

فيلم «شقو» من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني في سادس تعاون بينهما بعد أن قدما معا مسلسل «عشم إبليس» ضمن موسم دراما رمضان 2017 وفيلم «كدبة كل يوم» ومسلسل «المواطن اكس» ومسلسل «طرف تالت» وفيلم «هيبتا».

ويشاركهما بجانب يسرا كل من وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة من تأليف وسام صبري وإنتاج احمد السبكى وإخراج كريم السبكي.

يسرا بيروت لسينما المرأة مهرجان بيروت لسينما المرأة كازينو لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة شيرين سيف النصر.. انقذ نفسك وعالج المرض في بدايته

وفاة شيرين سيف النصر .. أعراض غير متوقعة وراء رحيل الفنانة الشهيرة

وفاة شيرين سيف النصر .. وهذه وصيتها

منشور مؤثر من جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة شيرين سيف النصر

مصدر أمني مصري رفيع المستوى: الدفاعات الجوية المصرية في حالة تأهب قصوى

في عزايا .. ماذا طلبت شيرين سيف النصر قبل وفاتها بلحظات؟

وفاة شيرين سيف النصر.. سر اكتئاب الفنانة الراحلة فترة طويلة عام 2011

إيران: تعرض قاعدة جوية إسرائيلية في النقب لأضرار جسيمة

موضوعات متعلقة

موعد حفل وائل جسار في العراق

سوزان نجم الدين تكشف عن اللحظة الأصعب في الحشاشين

وصول مي فاروق للمسرح الروماني فى السعودية لإحياء حفل عيد الفطر

يسرا: أنا المحرك الرئيسي للأحداث في فيلم شقو

بطولة عمرو يوسف.. حسن الرداد يساند أبطال فيلم شقو

يسرا تتألق في العرض الخاص لفيلم شقو.. صور

محمد ممدوح أول الحضور للعرض الخاص لفيلم شقو

أخبار الفن.. تصرف صادم من ياسمين عبد العزيز بشأن تصريحات العوضي وهشام ماجد يحتفل بفيلمه الجديد فى دبي

ترشيحاتنا

نتنياهو ردا على الهجوم الإيراني ضد إسرائيل: سننتصر

مسؤول إيراني: جميع أهداف العمليات ضد إسرائيل عسكرية

الدفاع الأمريكية: اعترضنا عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية خلال توجهها لإسرائيل

محاكمة عصابة التنقيب عن الآثار.. الأربعاء المقبل

تصل لـ50%.. الغرف التجارية تزف بشرى للمصريين بخصوص انخفاض الأسعار| فيديو

موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أبريل بالزيادة الجديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انطلاقها.. أبرز السيارات الطائرة ومواصفاتها

مكياج جذاب.. حلا شيحة تستعرض جمالها في أحدث ظهور

فستان صيفي.. ابنة أصالة تبهر المتابعين بإطلالة بسيطة

بعد الهزيمة بثلاثة أهداف|لاعب أتالانتا يسخر من نجم ليفربول.. ماذا يحدث الخميس؟

فيديو

كان نفسي يعجب الناس.. آيتن عامر تعلق على جدل "زوجة واحدة لا تكفي"

وليد سعد يتصدر التريند بأغنية "اللي فارق فارق"

الغش مزاج الأمريكيين .. القهوة المخلوطة بالبازلاء ونوى البلح تحقق إقبالا حول العالم

شيرين سيف النصر تكشف في تسجيل صوتي كواليس "من الذي لا يحب فاطمة"|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ