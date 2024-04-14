حسن الرداد يكشف قائمة أعماله فى السينما 2024

كشف الفنان حسن الرداد أنه يستعد خلال الفترة القادمة لتصوير عدة أفلام متنوعة ما بين الكوميدي والرومانسي والأكشن.





وأضاف الرداد فى تصريح خاص لصدى البلد أنه يعقد خلال هذه الفترة عدة اجتماعات مع المنتج احمد السبكي وكريم السبكي لاختيار الفيلم الأول فى قائمة الأعمال التى يخوضها الفترة القادمة حيث أنه ينوى تقديم ثلاث أفلام دفعة واحدة الأول فيلم كوميدي والأخر رومانسي والثالث أكشن وجميعهم مع المنتج أحمد السبكي.



وتابع الرداد أنه متشوق جدا لجمهوره فى السينما خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققه فى الدراما خلال موسم رمضان 2024 بمسلسل محارب.



وأضاف الرداد أنه سعيد بردود أفعال الجمهور على مسلسله الجديد محارب وخاصة رد فعل الشارع المصري على النهاية القوية للمسلسل، مشيرا أنه لمس اعجاب الجمهور بالمسلسل من رد فعل الجمهور معه فى الشارع.





وعن نجاح مسلسل محارب فى موسم رمضان 2024 أكد حسن الرداد أن نجاح مسلسل محارب لمسه مع الجمهور فى الشارع، مشيرا أنه كان غير متوقع كل هذا النجاح الذى حققه المسلسل فى موسم رمضان 2024.





أخر أعمال حسن الرداد

وعرض لحسن الرداد فى موسم رمضان 2024 مسلسل محارب وحظي المسلسل على نسبة نجاح عالية من خلال الجمهور وصفحات السوشيال ميديا.





أبطال مسلسل محارب

ومسلسل محارب بطولة أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي،، نرمين الفقي، سلوي عثمان ، منة فضالي، تامر عبد المنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، ، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

مسلسل محارب من إخراج شيرين عادل المخرجة المصرية التي تخصصت منذ بداية عملها الفني في اﻹخراج للدراما التليفزيونية، حيث أخرجت مسلسلات "حكايات زوج معاصر، سارة، أولاد الشوارع، الريان، دلع بنات، مولد وصاحبه غايب"، ومن تأليف محمد سيد بشير ، والذى سبق وان قدم فيلم هروب إضطراري ، والعارف وغيرها من الأعمال.