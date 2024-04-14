عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

موعد حفل وائل جسار في العراق

وائل جسار
وائل جسار

يستعد المطرب وائل جسار لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 25 من شهر إبريل الجاري بأربيل العراق وضلك ضمن جولته الغنائية للاحتفال بعيد الفطر.

 

الحفل يقام داخل قاعة اشبيليا ومن المفترض أن يقدم مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى عدد من أغنيات زمن الفن الجميل

 

وتعتبر هذه الحلقة هي الثانية لوائل جسار فى العراق بعد حفلته اليوم والتى أحياها على المسرح الترفيهي هناك.

 



وائل جسار يتحدث عن زوجته

قال الفنان وائل جسار إنه لا يحب أن يظهر الحب والمشاعر التى بينه وبين زوجته على مواقع التواصل الاجتماعي .

وأضاف وائل جسار فى تصريحات تليفزيونية: أن عدم إظهار الحب بينه وبين زوجته لا يخص أحدا، وأن هذا أمر شخصي بينهما.


وعلق وائل جسار، مازحا: مش بنحب نفرج الناس لاغرام ولا انتقام.

 

وأطلق وائل جسار اليوم أغنيته الجديدة "كل وعد" على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وهو أول كليب مصور من إنتاج فاير ويف وذلك بالتزامن مع عيد الحب وتشاركه زوجته فى الكليب.

 

وحرص وائل جسار على إهداء زوجته الكليب الجديد بالتزامن مع عيد الحب حيث شهد الكليب أجواء رومانسية مميزة. 

الكليب إنتاج: Viral Wave ومن كلمات رفيق نجيب وألحان أحمد زعيم وتوزيع ومكساج وماستر وسام عبد المنعم  وتنفيذ وتريات حسن سعيد وتسجيل غناء: George Yacoub وجيتار أحمد حسين وصولو كيبورد شاهي ومنتج منفذ رامز سليمان.

وكان النجم وائل جسار تألق فى إحياء حفل رأس السنة الذي أقيم بداخل إحدى الفنادق بمدينة 6 أكتوبر بحضور كامل العدد من الأسر من مخلتف الجنسيات العربية.

وعلى صعيد آخر، أحيي الفنان وائل جسار حفل  ألحان صلاح الشرنوبي ضمن موسم الرياض فى المملكة العربية السعودية. 

وشارك فيه عدد كبير من المطربين وقدمزا مجموعة من أشهر الأغنيات التى قدمها الملحن صلاح الشرنوبي وعلى رأسهم أصالة وراغب علامة، وائل جسار، نانسي عجرم، وأسماء المنور.

 

وائل جسار العراق أربيل عيد الفطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة شيرين سيف النصر.. انقذ نفسك وعالج المرض في بدايته

وفاة شيرين سيف النصر .. أعراض غير متوقعة وراء رحيل الفنانة الشهيرة

وفاة شيرين سيف النصر .. وهذه وصيتها

مصدر أمني مصري رفيع المستوى: الدفاعات الجوية المصرية في حالة تأهب قصوى

منشور مؤثر من جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة شيرين سيف النصر

رسميًا من اليوم.. ارتفاع أسعار السجائر

في عزايا .. ماذا طلبت شيرين سيف النصر قبل وفاتها بلحظات؟

وفاة شيرين سيف النصر.. سر اكتئاب الفنانة الراحلة فترة طويلة عام 2011

موضوعات متعلقة

سوزان نجم الدين تكشف عن اللحظة الأصعب في الحشاشين

وصول مي فاروق للمسرح الروماني فى السعودية لإحياء حفل عيد الفطر

يسرا: أنا المحرك الرئيسي للأحداث في فيلم شقو

بطولة عمرو يوسف.. حسن الرداد يساند أبطال فيلم شقو

يسرا تتألق في العرض الخاص لفيلم شقو.. صور

محمد ممدوح أول الحضور للعرض الخاص لفيلم شقو

أخبار الفن.. تصرف صادم من ياسمين عبد العزيز بشأن تصريحات العوضي وهشام ماجد يحتفل بفيلمه الجديد فى دبي

هشام ماجد يحتفل بالعرض الأول لفيلمه فاصل من اللحظات اللذيذة في الإمارات

ترشيحاتنا

بعد الهزيمة بثلاثة أهداف|لاعب أتالانتا يسخر من نجم ليفربول.. ماذا يحدث الخميس؟

إسرائيل تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن وإدانة إيران

تنياهو وبايدن يتحدثان هاتفيا مع استمرار الهجوم الإيراني على إسرائيل

الأمين العام للأمم المتحدة: المنطقة والعالم لا يتحملان حربا أخرى

مصر تكثف اتصالاتها مع جميع الأطراف لوقف التصعيد بالمنطقة.. فيديو

هل يلحق بمباريات بوركينا وغينيا؟.. اتحاد الكرة يتابع تطورات إصابة تريزيجيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

بسبب لعبة موبايل.. سائق يتغلب على منافسيه في سباق سيارات ناسكار

هل يلحق بمباريات بوركينا وغينيا؟.. اتحاد الكرة يتابع تطورات إصابة تريزيجيه

أبراج تسعى لخسارة وزنها بعد العيد

فيديو

كان نفسي يعجب الناس.. آيتن عامر تعلق على جدل "زوجة واحدة لا تكفي"

وليد سعد يتصدر التريند بأغنية "اللي فارق فارق"

الغش مزاج الأمريكيين .. القهوة المخلوطة بالبازلاء ونوى البلح تحقق إقبالا حول العالم

شيرين سيف النصر تكشف في تسجيل صوتي كواليس "من الذي لا يحب فاطمة"|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ