موعد حفل وائل جسار في العراق

يستعد المطرب وائل جسار لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 25 من شهر إبريل الجاري بأربيل العراق وضلك ضمن جولته الغنائية للاحتفال بعيد الفطر.

الحفل يقام داخل قاعة اشبيليا ومن المفترض أن يقدم مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى عدد من أغنيات زمن الفن الجميل

وتعتبر هذه الحلقة هي الثانية لوائل جسار فى العراق بعد حفلته اليوم والتى أحياها على المسرح الترفيهي هناك.









وائل جسار يتحدث عن زوجته

قال الفنان وائل جسار إنه لا يحب أن يظهر الحب والمشاعر التى بينه وبين زوجته على مواقع التواصل الاجتماعي .

وأضاف وائل جسار فى تصريحات تليفزيونية: أن عدم إظهار الحب بينه وبين زوجته لا يخص أحدا، وأن هذا أمر شخصي بينهما.



وعلق وائل جسار، مازحا: مش بنحب نفرج الناس لاغرام ولا انتقام.

وأطلق وائل جسار اليوم أغنيته الجديدة "كل وعد" على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وهو أول كليب مصور من إنتاج فاير ويف وذلك بالتزامن مع عيد الحب وتشاركه زوجته فى الكليب.

وحرص وائل جسار على إهداء زوجته الكليب الجديد بالتزامن مع عيد الحب حيث شهد الكليب أجواء رومانسية مميزة.

الكليب إنتاج: Viral Wave ومن كلمات رفيق نجيب وألحان أحمد زعيم وتوزيع ومكساج وماستر وسام عبد المنعم وتنفيذ وتريات حسن سعيد وتسجيل غناء: George Yacoub وجيتار أحمد حسين وصولو كيبورد شاهي ومنتج منفذ رامز سليمان.

وكان النجم وائل جسار تألق فى إحياء حفل رأس السنة الذي أقيم بداخل إحدى الفنادق بمدينة 6 أكتوبر بحضور كامل العدد من الأسر من مخلتف الجنسيات العربية.

وعلى صعيد آخر، أحيي الفنان وائل جسار حفل ألحان صلاح الشرنوبي ضمن موسم الرياض فى المملكة العربية السعودية.

وشارك فيه عدد كبير من المطربين وقدمزا مجموعة من أشهر الأغنيات التى قدمها الملحن صلاح الشرنوبي وعلى رأسهم أصالة وراغب علامة، وائل جسار، نانسي عجرم، وأسماء المنور.