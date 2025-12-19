قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على التيك توكر نورهان حفظي لتنفيذ حكم حبسها سنتين في قضية مخدرات
مكتب نتنياهو: اجتماع اليوم في الناقورة استمرار للحوار الهادف لضمان نزع سلاح حزب الله
موعد أول رجب 2026.. بداية الأشهر الحرم وقرب رمضان
الصحف الفرنسية تحسم الجدل بشان انضمام محمد صلاح لـ باريس سان جيرمان
الجانب المظلم من الترند.. ماذا حدث مع والدة الإعلامية شيماء جمال؟
أبرزها القضية الفلسطينية.. مشاورات سياسية بين وزيري الخارجية المصري والروسي بالقاهرة
سرقة الكهرباء.. تشريع جديد أمام البرلمان يغلظ العقوبة ويضاعف الغرامة
المنوفي: التحول للدعم النقدي خطوة إيجابية بشرط مراجعة القيمة دوريًا
عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر
أخبار التوك شو| هذا الفيديو السبب في القبض على والدة شيماء جمال..ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس
لموظفي الحكومة..شروط الحصول على استحقاق نقدى مقابل الإجازات
القبض على بلطجي يفرض رسوما على سيارات الميكروباص بصقر قريش
برلمان

إفريقية النواب: التنسيق المصري السوداني ركيزة أساسية لاستقرار إفريقيا وحوض النيل

محمد سليم، عضو مجلس النواب
محمد سليم، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني إلى القاهرة ولقاءه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل محطة بالغة الأهمية في مسار التنسيق المصري السوداني، خاصة في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجه القارة الأفريقية.


وأوضح "سليم" فى بيان له أصدره اليوم أن اللقاء عكس إدراكًا مشتركًا بين البلدين لخطورة الأوضاع الراهنة في السودان وتأثيراتها المباشرة على الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي وحوض النيل، مشيرًا إلى أن مصر تتحرك برؤية أفريقية مسؤولة تهدف إلى منع انزلاق السودان إلى مزيد من الفوضى. مشيراً إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الأزرق يعكس التزام مصر الراسخ بقواعد القانون الدولي، وحرصها على تحقيق التوازن بين حق دول الحوض في التنمية وحق مصر والسودان في الأمن المائي، مؤكدًا أن التنسيق مع السودان في هذا الملف يمثل ضرورة استراتيجية لا تقبل المساومة.

وأشار الدكتور محمد سليم إلى أن دعم مصر للشعب السوداني لا يقتصر على الجانب السياسي، بل يمتد ليشمل البعد الإنساني، في ظل ما يواجهه ملايين السودانيين من أوضاع معيشية قاسية بسبب النزاع، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك الجاد لتقديم الدعم الإنساني ووقف الانتهاكات بحق المدنيين.

وأكد أن مصر، بما لها من ثقل أفريقي، تلعب دورًا محوريًا في حشد الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة السودانية، تحفظ وحدة الدولة وتمنع التدخلات الخارجية التي تهدد استقرار القارة. مشيراً الى ضرورة الدعم الكامل للتحركات الرئاسية والدبلوماسية المصرية، والعمل على تعزيز التعاون البرلماني مع الدول الأفريقية بما يخدم مصالح الشعوب ويحقق الاستقرار والتنمية المستدامة.‫

محمد سليم لجنة الشئون الأفريقية مجلس السيادة الانتقالي السوداني النواب السودان

