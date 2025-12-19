قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

73 % زيادة في استثمارات القطاع الخاص ..نواب: خطوة لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد.. ويجب تحفيز الأنشطة الصناعية والإنتاجية

أميرة خلف
  • برلماني: الدولة تبذل جهودا كبيرا في تشجيع الاستثمار وتطوير مناخ الأعمال
  • برلماني: يعكس نجاح الإجراءات الحكومية في تحسين مناخ الاستثمار
  • برلمانية: زيادة استثمارات القطاع الخاص ستعزز ثقة المستثمرين وتدعم مسار التنمية المستدامة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪؜ تؤكد ثقة شركائنا المستثمرين في القطاع الخاص، موضحًا أن شركاءنا من القطاع الخاص ضخوا مليارات إضافية العام المالى الماضى للاستثمار فى المستقبل.

أشار كجوك، فى المؤتمر السنوى الرابع «غذاء مصر» الذى نظمته غرفة الصناعات الغذائية برئاسة أشرف الجزايرلي، بعنوان: «صناعة تنافسية.. مستقبل مستدام»، إلى نمو قطاع الصناعة بقوة؛ ليقود مؤشرات النمو الاقتصادي فى مصر، لافتًا إلى أن جهود الدولة فى تحفيز الأنشطة الصناعية وتحفيز الاستثمار، انعكست فى الأرقام والمؤشرات الاقتصادية المعلنة.


في هذا الصدد، ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير المالية بشأن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73٪ ، موضحا أن هذه الزيادة تأكيد للدور المحوري للقطاع الخاص في دعم التنمية المستدامة، وفتح مجالات جديدة للتشغيل والإنتاج.

و أشار" الشوربجي" في تصريح لموقع" صدى البلد" إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرا في تشجيع الاستثمار وتطوير مناخ الأعمال، مشيرًا إلى أن هذا النمو يسهم في تعزيز الناتج المحلي، مما يعكس نجاح جهود الحكومة في تحسين بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.


من جانبه،ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير المالية بشأن الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة بنسبة 73٪ ، مؤكدا أن هذه الزيادة تعكس ثقة شركاء الدولة والمستثمرين في السياسات الاقتصادية المالية .


و أشار" يحيي" في تصريح لموقع" صدى البلد" إلى أن هذا النمو يعزز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، ويعكس نجاح الإجراءات الحكومية في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من المشاريع والمبادرات التنموية.

في سياق متصل، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب أن القطاع الخاص يعد عاملاً رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يساهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الدخل القومي، فضلا عن دوره في تحفيز النمو الاقتصادي .

و أوضحت" الكسان" في تصريح لموقع" صدى البلد" إلى أن 
زيادة استثمارات القطاع الخاص ستعزز ثقة المستثمرين الأجانب، مما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات و دعم مسار التنمية المستدامة.

