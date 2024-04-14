أخبار التكنولوجيا| جهاز لوحي جديد من ريدمي وبمواصفات جبارة.. تعرف على أحدث هواتف أوبو Oppo A3 Pro

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

لأصحاب الميزانيات المحدودة.. جهاز لوحي جديد من ريدمي

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي جديد بإمكانيات خاصة يمكنك شراء جهاز ريدمي باد برو الذي يأتي بمواصفات متوسطة وبسعر رخيص نسبيا.

ويأتي جهاز ريدمي باد برو بمعالج سنابدراجون 7s جين 2 وذاكرة عشوائية قدرها 8 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت.

بمواصفات جبارة.. تعرف على أحدث هواتف أوبو Oppo A3 Pro

منذ يومين، أطلقت شركة أوبو أحدث هواتفها للفئة المتوسطة والشبابية Oppo A3 Pro، والذي يقدم مزيجًا رائعًا من المواصفات مع كاميرا فائقة وبطارية ضخمة بالإضافة إلى معالج قوي يقدم أداءً سريعًا.

إمكانيات جبارة.. شركة Realme تستعد لكشف النقاب عن سماعة Realme Buds T110

إذا كنت تبحث عن سماعة بمواصفات خاصة فيمكنك شراء سماعة “Realme Buds T110 ”اللاسلكية في السوق الهندي.

ووفقا لموقع gsmarena تأتي سماعة Buds T110 اللاسلكية بمحرك Bass ديناميكي وبحجم 10ملم ، كما تدعم السماعة إمكانية إلغاء الضوضاء AI ENC وتأتي أيضا باللون الأخضر .

مواصفات أرخص موبايل للفئة المتوسطة والشبابية من سامسونج

يعد هاتف سامسونج Galaxy A23 نسخة 4G من أرخص هواتف الفئة المتوسطة والشبابية التي أطلقتها شركة سامسونج، حيث يضم الهاتف عددًا من المواصفات الكبيرة مع سعر مناسب.