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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات جبارة.. تعرف على أحدث هواتف أوبو Oppo A3 Pro 

أوبو Oppo A3 Pro 
أوبو Oppo A3 Pro 

منذ يومين، أطلقت شركة أوبو أحدث هواتفها للفئة المتوسطة والشبابية Oppo A3 Pro، والذي يقدم مزيجًا رائعًا من المواصفات مع كاميرا فائقة وبطارية ضخمة بالإضافة إلى معالج قوي يقدم أداءً سريعًا. 

 

مواصفات هاتف أوبو Oppo A3 Pro 

وجاء بشاشة منحنية من نوع OLED قياس 6.7 بوصة، بجودة عرض +FHD، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مع ماسح ضوئي مدمج لبصمات الأصابع، وحماية Corning Gorilla Glass Victus 2. 

ويحتوي الجزء الخلفي من الهاتف على زجاج Crystal Shield من شركة أوبو والذي يعد بمقاومة محسنة للسقوط، بالإضافة إلى تصنيف IP69 لمقاومة الماء والغبار، وهذا يعني أن الهاتف يمكنه تحمل نفاثات الماء عالية الضغط ، والتنظيف بالبخار، والغمر في الماء لمدة نصف ساعة.

 

ويقدم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة f/1.7 وعدسة بورتريه بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن بقوة 67 وات، مع نظام التشغيل Android 14، وواجهة المستخدم ColorOS 14. 

 

ويعمل بمعالج مميز من نوع Dimensity 7050 من إنتاج شركة ميديا تيك التايوانية ومدعوم بذاكرة وصول عشوائي تبلغ 8/12 جيجابايت رام، ومساحة تخزين 128/256/512 جيجابايت. 

سعر هاتف أوبو Oppo A3 Pro 

 ويبدأ سعر Oppo A3 Pro  في الأسواق العالمية من 276 دولارًا لنسخة 8/128 جيجابايت بينما يبلغ سعر الإصدار الأعلى 12/512 جيجابايت حوالي 345 دولارًا.

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