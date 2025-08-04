لنشر ثقافة التطوع وتأمين الحشود.. مشاركة مميزة للهلال الأحمر المصري في قمة "ستارت"

شارك الهلال الأحمر المصري، في تنظيم فعاليات قمة "ستارت" لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية للعام الجامعي 2024-2025، التي أقامتها وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتورة مايا مرسي، ولفيف من الشركات والبنوك ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف ربط طلاب الجامعات بسوق العمل وتوفير فرص تدريبية في الشركات (INTERNSHIP).



وقامت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ بتأمين الحشود لضمان سلامة المشاركين، وتقديم خدمات الإسعافات الأولية للحالات الطارئة ومعاونة الأشخاص ذوي الإعاقة من الحضور.



وفي أطار جهوده الإنسانية، قامت فرق الهلال الأحمر المصري المشاركة في القمة بنشر ثقافة التطوع ومساعدة الراغبين على التطوع لدعم جهود وخدمات الجمعية.



وشهدت ركن الهلال الأحمر المصري بالمعرض المقام على هامش القمة إقبال كبير من الزوار، وقامت فرق إدارة الشباب وتنمية التطوع بتعريف المشاركين بالهلال الأحمر المصري ودوره في مواجهة الأزمات والكوارث، البرامج الإنسانية والتنموية التي ينفذها.