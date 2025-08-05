الأنبا عمانوئيل يترأس قداس المناولة الإحتفالية برعية رئيس الملائكة ميخائيل بنجع الصياغ

ترأس أمس، نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات رعية رئيس الملائكة ميخائيل، بنجع الصياغ، بالأقصر.

جاء ذلك بمشاركة الأبّ ماركو ناجي، راعي الكنيسة ووكيل عام المطرانيّة، والأب مايكل إميل، الراعي المساعد، والشّمّاس الإنجيلي لويز عيّاد، والشّمّاس الإكليريكي مكاريوس وهيب، بحضور الأخوات الرّاهبات الكومبونيانيّات.

وفي حوار أبويّ مع المحتفى بهم، تحدّث راعي الإيبارشيّة عن معنى سرّ الإفخارستيا، وكذلك عن أهمّية التّناول في حياتنا، حيث أنّه السّبيل الأساسيّ للاتّحاد بالرّبّ.

وتحدّث الأب المطران حول ضرورة مُصاحبة هذا السّرّ العظيم بأمرين هامّين وهما: أعمال المحبّة، وممارسة سرّ التّوبة.

وفي ختام القدّاس، توجّه صاحب النيافة إلى أسرّ الأطفال المحتفى بهم، والخدّام القائمين على إعداد الأطفال، بكلمات الشّكر والتّشجيع، مُشددًّا ضرورة وأهمّيّة الالتزام بحضور القدّاس الإلهيّ، لكي يستمرّ عمل الرّوح القدس في داخلهم، وحضور الله الفعّال فيهم.

واختُتم اليوم بتوزيع الهدايا التّذكاريّة على الأطفال، والتّقاط الصّور التّذكاريّة مع أسرهم.