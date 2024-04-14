إمكانيات جبارة.. شركة Realme تستعد لكشف النقاب عن سماعة Realme Buds T110

إذا كنت تبحث عن سماعة بمواصفات خاصة فيمكنك شراء سماعة “Realme Buds T110 ”اللاسلكية في السوق الهندي.

ووفقا لموقع gsmarena تأتي سماعة Buds T110 اللاسلكية بمحرك Bass ديناميكي وبحجم 10ملم ، كما تدعم السماعة إمكانية إلغاء الضوضاء AI ENC وتأتي أيضا باللون الأخضر .

يذكر أن شركة Realme تقدم خلال الحدث والمقرر القيام بانعقاده في 15 من أبريل جهاز Realme Pad 2 "أيضاً، وعلى أن يدعم هذا الإصدار Wi-Fi، وذلك بالإضافة إلى هواتف Realme P1 وP1 Pro في السوق الهندي غدا الأثنين وذلك بالأضافة إلى سماعة Realme Buds T110 اللاسلكية.

وأكدت التسريبات السابقة أن “هاتف Realme P1 Pro ”يأتي برقاقة معالج Snapdragon 6 Gen 1، وبشاشة AMOLED منحنية، بجانب معدل تحديث 120Hz، و بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية شحن سريع بقدرة 45W، وبمعايير IP65 مقاومة للماء كما يأتي هذا الإصدار بمستشعر رئيسي للكاميرا الخلفية وبدقة 50 ميجا بيكسل، ويدعم لتقنية الشحن السريع وبقدرة 45W، ومن المقرر أيضاً ينطلق الهاتف بمعايير IP54.