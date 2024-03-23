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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مش هتندم إنك اشترتها.. مواصفات سماعة «OnePlus Buds V»

صدى البلد

أطلقت خلال الفترة السابقة عدد من شركات الهواتف الذكية عددا من السماعات اللاسلكية  بأسعار رخيصة مع ميزات جيدة للغاية .

وفقا لموقع" gadgets360 "كشفت من جانبها شركة وان بلس الصينية عن سماعتها اللاسلكية الجديدة"  OnePlus Buds V" وهي سماعة لاسلكية بسعر مناسب و رخيصة الثمن مقارنة ببقية السماعات الأخرى في الأسواق وقد أعلنتها الشركة بالتوازي مع القيام بإعلان عن هاتفها الجديد Ace 3V.

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وتتميز سماعة " OnePlus Buds V"  بمكبر صوت ديناميكي حجمه يصل إلى  12.4 ملم مطلي بالتيتانيوم،  يوفر صوتًا  وواضحًا .

وتحتوي سماعة" OnePlus Buds V "على ميكروفونات مزدوجة مزودة بخاصية إلغاء الضوضاء ومدعومة بالذكاء الاصطناعي AI للتخلص من الضوضاء، والتركيز في الوقت نفسه على صوت المكالمة ليصل واضحًا وخاليًا من أي تشويش.

وتأتي سماعة " OnePlus Buds V " بتصميم منحنٍ مريح وبوزن خفيف، وتزن حوالي 4.3 جرام؛ لضمان راحة أكبر في أثناء استخدامها لفترة أطول .

أما عن  بطارية  سماعة " OnePlus Buds V " فلديها بطارية تبقى  حتى 8 ساعات بعد الشحن.

وتتصل سماعات " OnePlus Buds V "  بالأجهزة عبر تقنية بلوتوث 5.3،ويمكن التحكم فيها عبر لمس الجزء الخارجي، للتشغيل والإيقاف والقيام بالرد على المكالمات أو إنهائها.

وتأتي السماعة بثلاثة ألوان، هي الأبيض والأزرق والأسود، وبسعر يصل إلى حوالي 20 دولارًا أمريكيًا.

الهواتف الذكية الذكاء الاصطناعي وزن خفيف تقنية بلوتوث السماعات اللاسلكية

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