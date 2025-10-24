قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى حسني حول الخطاب الديني وبناء الوعي لدى الشباب بجامعة القاهرة
الإمام الأكبر ناعيا الشيخ علي عبد الباقي: كان أمينا على نشر رسالة الأزهر ومنهجه الوسطي
رئيس جامعة عين شمس لـ وفد تكساس الأمريكية: مدينتنا الطبية أحد أهم المشروعات القومية
كارثة تحديث أكتوبر في ويندوز 11.. ملايين الأجهزة بلا سيطرة ومايكروسوفت تتدخل
ألمانيا تتلقى دعوى جنائية ضد جندي إسرائيلي بتهم جرائم حرب
وزير الدفاع الأمريكي: مقتل 6 أشخاص في ضربة لقارب تهريب مخدرات بالبحر الكاريبي
الغزاوي: الأهلي لا يُقارن إلا بالكبار.. والانتماء الحقيقي هو سر النجاح
موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفيدرالية والقنوات الناقلة
الغزواي: حضور إنتخابات الأهلي واجب تاريخي لتحقيق استقرار النادي
شبورة صباحية يوم السبت .. تحذير عاجل من الأرصاد
مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد القدوس في العاصمة الماليزية
نشرة المرأة والمنوعات | مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ.. ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سامي مغاوري لـ صدى البلد: ابني موهوب ومليش في الوسايط.. فيديو

الفنان سامي مغاوري و الفنان كريم مغاوري
الفنان سامي مغاوري و الفنان كريم مغاوري
أوركيد سامي

علّق الفنان سامي مغاوري على الجدل الدائر حول فكرة أبناء العاملين في الوسط الفني، مؤكدًا أن الموهبة هي الأساس في النجاح، وأنه لا يعتمد على أي وساطة في دعم نجله.

وقال سامي مغاوري ، في لقاء خاص لموقع صدى البلد:  “ابني موهوب، وأنا مليش في الوسائط، كل اللي بقدمه له هو النصيحة فقط، لكن و هو موهوب بس مش واخد حقة اوي”.


يذكر أن  تألق سامي مغاوري في فيلم ماما وبابا والذي يعرض حالياً في السينمات.

فيلم ماما وبابا بطولة محمد عبد الرحمن توتا، ياسمين رئيس، وئام مجدي، محمد المحمدي، وعدد آخر من الفنانين، وهو فكرة رحمه فلاح وتأليف ورشه براح وإخراج أحمد القيعي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي لايت حول زوجين يعيشان حياة أسرية هادئه حتى يمران بحادث غريب يقلب حياتهما، حيث يجد كل واحد في جسد الاخر .


 

كريم مغاوري سامي مغاوري اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

ييس توروب

تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

قانون العمل

للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. انخفاض عيار 21

يورتشيتش

يورتشيتش: أرفض تدريب الأهلي لفترة مؤقتة

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

قطاع التعليم بجامعة عين شمس يطلق سلسلة ندوات توعوية بمخاطر الإدمان

الدكتورة ابتهال عبدالمعطي

ابتهال عبد المعطي قائما بأعمال عميد التخطيط العمراني بجامعة القاهرة

جانب من الفاعليات

4514مواطنا استفادوا من خدمات قافلة جامعة القاهرة التنموية بالوادي الجديد

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ.. ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فستان أنيق.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

جمال فياض: قضية فضل شاكر مازالت قيد التحقيق ولم تبدأ المحاكمةl خاص

فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض

طرح البوسترات الفردية لأبطال قصر الباشا.. شاهد

أحمد حاتم
أحمد حاتم
أحمد حاتم

فيديو

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد