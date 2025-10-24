سامي مغاوري لـ صدى البلد: ابني موهوب ومليش في الوسايط.. فيديو

علّق الفنان سامي مغاوري على الجدل الدائر حول فكرة أبناء العاملين في الوسط الفني، مؤكدًا أن الموهبة هي الأساس في النجاح، وأنه لا يعتمد على أي وساطة في دعم نجله.

وقال سامي مغاوري ، في لقاء خاص لموقع صدى البلد: “ابني موهوب، وأنا مليش في الوسائط، كل اللي بقدمه له هو النصيحة فقط، لكن و هو موهوب بس مش واخد حقة اوي”.



يذكر أن تألق سامي مغاوري في فيلم ماما وبابا والذي يعرض حالياً في السينمات.

فيلم ماما وبابا بطولة محمد عبد الرحمن توتا، ياسمين رئيس، وئام مجدي، محمد المحمدي، وعدد آخر من الفنانين، وهو فكرة رحمه فلاح وتأليف ورشه براح وإخراج أحمد القيعي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي لايت حول زوجين يعيشان حياة أسرية هادئه حتى يمران بحادث غريب يقلب حياتهما، حيث يجد كل واحد في جسد الاخر .



