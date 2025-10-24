مجلس الزمالك يعيد حازم إمام نائبًا لرئيس قطاع الناشئين

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك إعادة حازم إمام المدرب السابق بالجهاز المعاون البلجيكي يانيك فيريرا ، لمنصب نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي بعد رحيله عن الجهاز الفني للفريق الأبيض.

ومن المقرر أن يبدأ حازم إمام عمله في قطاع الناشئين خلال الأسبوع المقبل .

كان حازم إمام تقدم باستقالته من الجهاز المعاون لفيريرا قبل عدة أيام ووافقت إدارة الكرة على قبولها.

ومن المقرر أن يعقد جون إدوارد المدير الرياضي جلسة مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك للاستقرار على بديل حازم إمام في جهاز فريق الكرة.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن القائمة التي ستخوض مباراة ديكيداها الصومالي المقرر لها في السادسة مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر - بارون أوشينج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : محمد السيد – سيف جعفر - عبد الله السعيد - ناصر ماهر – أحمد حمدي – عبد الحميد معالي - أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، المقرر لها اليوم الجمعة، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي زيه الأساسي، والمكوَّن من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الموف الكامل.

وفي المقابل، سيرتدي فريق ديكيداها الصومالي زيه الكامل باللون اللبني، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأخضر.

حضر الاجتماع من الزمالك كلٌّ من محمد حسن تيتو، المدير الإداري، وباسم زيادة، مسؤول العلاقات العامة، إلى جانب ممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ومندوبي نادي ديكيداها.

ومنح نادي الزمالك 250 دعوة درجة أولى و15 دعوة للمقصورة الرئيسية لمسؤولي بطل الصومال خلال الاجتماع الفني للقاء.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك فاز على ديكيداها بسداسية دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تُقام مباراة العودة في السادسة مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام.