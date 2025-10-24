تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة ديكيداها في الكونفدرالية

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي، اليوم الجمعة، على ملعب “السلام” في دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وحقق الزمالك فوزًا كاسحًا في لقاء الذهاب بستة أهداف دون رد، ما يسهل مهمته في لقاء الإياب ويدفع المدير الفني يانيك فيريرا للاعتماد على عدد من البدلاء.

وتنطلق مباراة الزمالك وديكيداها في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد السلام، وتذاع عبر قناة أون سبورت 1.

ومن المتوقع أن يلعب الزمالك المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود الونش– محمد إسماعيل– بارون أوشينج– أحمد فتوح

خط الوسط: محمد السيد – ناصر ماهر– أحمد حمدي– عبدالحميد معالي– شيكو بانزا

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وديكيداها عن ارتداء الفارس الأبيض زيه الأساسي، والمكوَّن من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الموف الكامل.

في المقابل، سيرتدي فريق ديكيداها الصومالي زيه الكامل باللون اللبني، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأخضر.

حضر الاجتماع من الزمالك كلٌّ من محمد حسن تيتو، المدير الإداري، وباسم زيادة، مسؤول العلاقات العامة، إلى جانب ممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ومندوبي نادي ديكيداها.

ومنح نادي الزمالك 250 دعوة درجة أولى و15 دعوة للمقصورة الرئيسية لمسؤولي بطل الصومال خلال الاجتماع الفني للقاء.