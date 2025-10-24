قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

الأهلي يدعم صفوفه.. تحرك لضم نجم المنتخب| ما القصة؟

أمينة الدسوقي

يواصل النادي الأهلي المصري تحركاته المكثفة في سوق الانتقالات المحلية بهدف تدعيم صفوفه، وسط أنباء تؤكد سعيه لضم عدد من نجوم الزمالك.

صفقات من الزمالك إلى الأهلي

وخلال الفترة الأخيرة، تمكن الأهلي من ضم عدد من لاعبي الزمالك السابقين، أبرزهم أحمد مصطفى “زيزو” بعد نهاية عقده، إلى جانب المغربي أشرف بن شرقي عقب فسخ تعاقده مع الريان القطري، وإمام عاشور الذي عاد إلى مصر بعد تجربة احترافية قصيرة مع ميتيلاند الدنماركي.

 أسماء جديدة على رادار الأهلي

أشارت تقارير صحفية إلى أن اهتمام الأهلي بحسام عبد المجيد، و مراقبة محمد السيد، لاعب الوسط الصاعد بالزمالك، الذي تلقى مؤخرا عرضا لتجديد عقده لمدة خمس سنوات.

ويدرس الأهلي التفاوض معه عقب انتهاء عقده رسميا مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

تحرك جديد لضم نجم المنتخب المصري

في سياق آخر، بدأ الأهلي أولى خطواته نحو التعاقد مع أحد نجوم منتخب مصر خلال الميركاتو الشتوي المقبل، في إطار خطة الإدارة لتعزيز صفوف الفريق بعناصر خبرة ومميزة.

وكان الأهلي قد أبرم عدة صفقات قوية في الصيف الماضي، أبرزها التعاقد مع أحمد مصطفى “زيزو” ومحمود حسن “تريزيجيه” والتونسي محمد علي بن رمضان وعودة محمد شريف.

ويأتي التحرك الجديد لتدعيم خط الدفاع، خاصة بعد تكرار إصابات المغربي أشرف داري، ورحيل رامي ربيعة إلى نادي العين الإماراتي.

موقف عبد المنعم من العودة إلى الأهلي

من ناحية أخرى، كشفت تقارير أن المدافع الدولي محمد عبد المنعم، الذي يخوض تجربة احترافية في أوروبا، لا يزال يتعافى من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، مما يجعل الحديث عن عودته إلى الأهلي سابقًا لأوانه.

حيث يركز اللاعب حاليا على استكمال برنامجه التأهيلي، حيث أن أي مفاوضات رسمية لن تفتح قبل تعافيه الكامل ووضوح مستقبله مع ناديه الحالي.

وأكدت التقارير أن رغبة عبد المنعم الأولى هي الاستمرار في أوروبا وخوض تجربة احترافية أطول، رغم محاولات الأهلي السابقة لإقناعه بالعودة.

النادي الأهلي النادي الأهلي المصري الزمالك الأهلي نجم المنتخب المصري محمد عبد المنعم

