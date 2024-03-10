مواصفات تشجعك تشتريها .. سماعة Sony LinkBuds 2 اللاسلكية

أعلنت شركة سوني عن قيامها خلال الفترة المقبلة بتطوير إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية Sony LinkBuds 2

وفقا لموقع “The Walkman ”قد تم القيام بنشرعدة تسريبات مصورة لسماعة سوني اللاسلكية المرتقبة ، وتعد أبرز ميزات السماعة تقنية إلغاء الضوضاء

وتأتي سماعة" LinkBuds 2 “ بتجربة صوتية مرتفعة بأعلى جودة في إنتاج الصوتيات وذلك على غرار ”سماعة Sony WF-1000XM5"

على الجانب الآخر من المتوقع وفقا لبعض التسريبات حول مواصفات سماعة Sony LinkBuds فقد تتوفر السماعة باللون الرمادي الفاتح، مع بعض التحسينات في عمر البطارية.