لأصحاب الميزانيات المحدودة.. جهاز لوحي جديد من ريدمي

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي جديد بإمكانيات خاصة يمكنك شراء جهاز ريدمي باد برو الذي يأتي بمواصفات متوسطة وبسعر رخيص نسبيا.

وياتي جهاز ريدمي باد برو بمعالج سنابدراجون 7s جين 2 وذاكرة عشوائية قدرها 8 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت .

أما شاشة جهاز ريدمي باد برو فهي من نوع LCD وقياسها 12.1 بوصة وبدقة تبلغ 2.5K وبمعدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، وسطوع قوي يصل إلى 600 شمعة.

وتعد الشاشة حاصلة على شهادة TUV Rheinland لحماية العين من الأجهاد من الضوء الأزرق مع الاستخدام الطويل.

وعن بطارية جهاز ريدمي باد برو فإنه يأتي ببطارية تبلغ سعتها 10000 ميلي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة قدرها 33 واطًا.

ويعمل جهاز ريدمي باد برو اللوحي بنظام HyperOS و يدعم خاصية Dolby Atmos مع مكبر صوت رباعي ويدعم في الوقت نفسه أيضا تقنية بلوتوث 5.2 وواي فاي 6، وذلك مع كاميرات أمامية وخلفية تأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

أما سعر جهاز ريدمي باد برو فهو لأصحاب الميزانيات المحدودة ويبلغ ثمنه نحو 250 دولارًا أمريكيًا، ومن المنتظر القيام بإطلاقه بالأسواق العالمية خلال وقتٍ قريب.