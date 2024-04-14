رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الأسعار.. فيديو

زف حاتم النجيب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، بشرى سارة للمواطنين بشأن الأسعار.

وقال حاتم النجيب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن هناك انخفاضا تدريجيًا في أسعار جميع السلع بالأسواق المحلية خلال الفترة الحالية من بينهم أسعار الخضراوات والفاكهة.

أضاف أن سعر كيلو الطماطم حاليًا يتراوح بين 8 و9 جنيه في سوق الجملة، ويصل في سوق التجزئة إلى 12جنيهًا، في حين أن كيلو البطاطس يصل إلى 15 جنيها في السوق المحلي، ويبلغ سعر كيلو الثوم نحو 25 جنيها، والملوخية نزلت 50%.

أردف: سعر البامية كان 150 جنيه قبل رمضان، ودلوقتي بـ 60 جنيه، وبدءًا من 15 مايو المقبل؛ سعر كيلو البامية سوف يتراوح من 25 و40 جنيه في الكيلو.

وتابع حاتم النجيب: ورق العنب والبامية متوفرين في الأسواق ولكن بكميات قليلة وغير كاف في الأسواق، وورق العنب هيكون متوافر في الاسواق خلال الـ 10 أيام المقبلة وسيتراوح سعره من 15 إلى 20 جنيه للكيلو الواحد.

