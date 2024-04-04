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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس

صدى البلد

تباينت أسعار الخضراوات وتراجعت الفاكهة اليوم الخميس 4-4-2024 وسط تباين أسعار بعض أصناف الخضروات والفاكهة بالأسواق في مصر. 

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم  

سعر كيلو الطماطم: ٩.١٤ جنيه بزيادة ٢٠ قرشا.

سعر كيلو البطاطس: ١٣.٩٦ جنيه متراجعا ٩ قروش.

سعر الليمون: ٢٦.٢٤ جنيه بزيادة ٢٠ قرشا.

سعر كيلو البامية: ٤١.٦٧ جنيها بزيادة ١٨٠ قرشا.

سعر كيلو الملوخية: ٢١ جنيها بزيادة ٩٦ قرشا.

سعر كيلو الكوسة: ١٥.٢٥ جنيه بزيادة ٤ قروش.

أسعار الفاكهة اليوم

سعر كيلو الموز البلدي: ١٥.٢٣ جنيه بزيادة ٥٠ قرشا.

سعر كيلو التفاح المصري: ٢٨.٣٥ جنيها متراجعا ٤٠٠ قرشا.

سعر كيلو الخوخ: ٢٩.٥٢ جنيه بزيادة  ٣٠ قرشا.

سعر كيلو البرقوق: ٣٣.٣٨ جنيها بزيادة ١٣٠ قرشا

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