تباين أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس

تباينت أسعار الخضراوات وتراجعت الفاكهة اليوم الخميس 4-4-2024 وسط تباين أسعار بعض أصناف الخضروات والفاكهة بالأسواق في مصر.
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم
سعر كيلو الطماطم: ٩.١٤ جنيه بزيادة ٢٠ قرشا.
سعر كيلو البطاطس: ١٣.٩٦ جنيه متراجعا ٩ قروش.
سعر الليمون: ٢٦.٢٤ جنيه بزيادة ٢٠ قرشا.
سعر كيلو البامية: ٤١.٦٧ جنيها بزيادة ١٨٠ قرشا.
سعر كيلو الملوخية: ٢١ جنيها بزيادة ٩٦ قرشا.
سعر كيلو الكوسة: ١٥.٢٥ جنيه بزيادة ٤ قروش.
أسعار الفاكهة اليوم
سعر كيلو الموز البلدي: ١٥.٢٣ جنيه بزيادة ٥٠ قرشا.
سعر كيلو التفاح المصري: ٢٨.٣٥ جنيها متراجعا ٤٠٠ قرشا.
سعر كيلو الخوخ: ٢٩.٥٢ جنيه بزيادة ٣٠ قرشا.
سعر كيلو البرقوق: ٣٣.٣٨ جنيها بزيادة ١٣٠ قرشا