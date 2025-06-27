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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيلو الطماطام بـ6.5 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة
معتز الخصوصي

يزداد إقبال المواطنين بشكل يومي على شراء الخضروات والفاكهة بإعتبارها من السلع الأساسية في كل بيت مصر.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 27 يونيو في سوق العبور.

أولا الخضروات:

الطماطم

سعر كيلو الطماطم من 3 إلى 6.5 جنيه.

البطاطس

سعر كيلو البطاطس من 4.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.

البصل الأحمر

سعر كيلو البصل الأحمر من 7 إلى 9 جنيهات.

الكوسة

سعر كيلو الكوسة من 5 جنيهات إلى 10 جنيها.

ثانيا: الفاكهة


عنب بناتي أصفر

سعر كيلو العنب البناتي الأصفر من 15 جنيها إلى 25 جنيها.

عنب بناتي أحمر

سعر كيلو العنب البناتي الأحمر من 15 جنيها إلى 35 جنيها.

عنب أسود

سعر كيلو العنب الأسود من 25 جنيها إلى 35 جنيها.

تفاح مصري

سعر كيلو التفاح المصري من 17 جنيها إلى 37 جنيها.

الخضروات الفاكهة السلع الأساسية سوق العبور أسعار الخضروات والفاكهة

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