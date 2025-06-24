قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جنرال إسرائيلي يعترف: إيران هي من حددت موعد وقف إطلاق النار
التضامن: عودة آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية من الأراضي المقدسة.. غدًا
مصر ترحب بإعلان الرئيس الامريكى بوقف اطلاق النار بين إيــران وإسرائيل
دعم منظومة الري بالجيزة وتوفير المياه للمنطقة الصناعية بأبو رواش
عفت السادات: سياسة مصر الخارجية تتحرك بعقل الدولة وقلب الأمة
يصل لـ16 ألف جنيه .. زيادة مرتبات الموظفين قريباً
وزير الإسكان: محفزات لدعم تصدير العقار وجذب المزيد من الاستثمارات
الأهلي خارج المنافسة.. 11 فريقاً يودعون كأس العالم للأندية دفعة واحدة
وزير البترول يتفقد أعمال تجهيز سفينة التغييز "Energos Power" بميناء الإسكندرية
مصر ترحب بإعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل
عبد الغفار: مستقبل الصحة في إفريقيا يجب أن ينبع من داخل القارة
وفاة والد تامر عبد المنعم وصلاه الجنازة من مسجد عمر مكرم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل تارت الفواكه..حلوى صيفية لذيذة ومنعشة

طريقة عمل تارت الفواكه
طريقة عمل تارت الفواكه
أسماء عبد الحفيظ

طريقة تحضير تارت الفواكه خطوة بخطوة، بمكونات بسيطة ومتوفرة، لتحصلي في النهاية على حلوى يمكن تقدمها فى المناسبات الخاصة أو أعياد الميلاد، للشيف سارة عز.
 المكونات طريقة عمل تارت الفواكه

  •  لعجينة التارت
  • 2 كوب دقيق
  • 1/2 كوب زبدة باردة مقطعة مكعبات
  • 1/4 كوب سكر بودرة
  • رشة ملح
  • 1 بيضة
  • 1/2 ملعقة صغيرة فانيليا
  • 2 إلى 3 ملاعق كبيرة ماء بارد حسب الحاجة
  • للكريمة كاسترد
  • 2 كوب حليب
  • 3 ملاعق كبيرة نشا
  • 1/4 كوب سكر
  • 1 صفار بيضة
  • 1/2 ملعقة صغيرة فانيليا
  • 1 ملعقة كبيرة زبدة

 للتزيين طريقة عمل تارت الفواكه

  • فواكه طازجة حسب الرغبة فراولة، كيوي، عنب، توت، مانجو، خوخ.
  • 2 ملعقة كبيرة مربى مشمش مذابة في قليل من الماء للتلميع

طريقة عمل تارت الفواكه

تحضير العجينة

  • في وعاء، اخلطي الدقيق مع السكر البودرة والملح.
  • أضيفي الزبدة وقلّبي بأطراف أصابعكِ حتى يصبح الخليط مثل الرمل.
  • أضيفي البيضة والفانيليا وقلّبي، ثم أضيفي الماء البارد تدريجيًا حتى تتماسك العجينة.
  • لفي العجينة في كيس بلاستيك، وضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

خبز التارت

  • افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق، ثم ضعيها في قالب تارت مدهون بالزبدة.
  • اثقبيها بالشوكة وضعي فوقها ورقة زبدة وبقول جافة أو أي وزن.
  • اخبزيها في فرن مسخن على 180 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة، ثم أزيلي الورق والبقول واخبزيها 10 دقائق إضافية حتى تحمر.

تحضير الكريمة

طريقة عمل تارت الفواكه
  • في قدر على النار، اخلطي الحليب والنشا والسكر وصفار البيض والفانيليا.
  • قلّبي باستمرار حتى يغلي الخليط ويثخن، ثم أضيفي الزبدة وقلّبي جيدًا.
  • اتركي الكريمة تبرد قليلاً ثم ضعيها فوق التارت بعد أن يبرد.

التزيين

طريقة عمل تارت الفواكه
  • زيّني وجه التارت بشرائح الفواكه بطريقة مرتبة وجذابة.
  • ادهني الوجه بخليط مربى المشمش لإعطاء لمعة جميلة.

نصائح لتارت صيفي مثالي

طريقة عمل تارت الفواكه
  • يمكنكِ استخدام فواكه موسمية لتوفير المال والطعم الطازج.
  • احرصي على أن يكون التارت باردًا تمامًا عند التقديم.
  • للتنوع، يمكنكِ إعداد تارتات صغيرة الحجم ميني تارت للضيافة.
طريقة عمل تارت الفواكه
تارت الفواكه أشهى الحلويات الصيفية العجينة الذهبية طريقة تحضير تارت الفواكه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي وبورتو

قرار عاجل من فيفا ضد الأهلي بعد التعادل مع بورتو

القطاع الخاص

بقرار حكومي.. مفاجأة للعاملين بالقطاع الخاص خلال أيام

باق أسبوع.. سحب عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء المشتركين

باق أسبوع.. سحب عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء المشتركين

مصر وقطر

ردا على ضربة إيران في قطر.. 5 رسائل مصرية هامة

هل القرض البنكي يجلب الخراب

هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر؟.. انتبه لـ5 حقائق

ايران

التلفزيون الإيراني: طهران تعلن تطبيق وقف إطلاق النار بعد توسل ترامب

استهداف ايران لقاعدة العديد في قطر

ليس مجاملة دبلوماسية.. سر تحذير إيران لـ قطر قبل استهداف قاعدة العديد | تقرير

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 في مصر.. ارتفاع ملحوظ وعيار 21 يقترب من 4850 جنيها

ترشيحاتنا

أرشيفي

إيران تعلن مقـ.تل عدد من الموظفين بسجن إيفين

ارشيفي

بقوة 6.3.. زلزال عنيف يضرب شرق جزر الفلبين

صواريخ إيران على الاحتلال

زعيم حزب إسرائيلي يدعو لإنهاء حرب غزة.. ومطالب بالرد على صواريخ إيران

بالصور

بخصر منحوت.. زوجة عصام صاصا تثير الجدل بعد خضوعها لعمليات تجميل

بخصر منحوت.. زوجة عصام صاصا تثير الجدل بخضوعها لعمليات تجميل
بخصر منحوت.. زوجة عصام صاصا تثير الجدل بخضوعها لعمليات تجميل
بخصر منحوت.. زوجة عصام صاصا تثير الجدل بخضوعها لعمليات تجميل

طريقة عمل تارت الفواكه..حلوى صيفية لذيذة ومنعشة

طريقة عمل تارت الفواكه
طريقة عمل تارت الفواكه
طريقة عمل تارت الفواكه

إطلالة صيفية أنيقة.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان كب مشجر

أسماء أبو اليزيد
أسماء أبو اليزيد
أسماء أبو اليزيد

احذر.. هذا ما يحدث عند قيادة السيارة بعد إضاءة لمبة البنزين

لمبة البنزين
لمبة البنزين
لمبة البنزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: النووي خارج إيران.. وإسرائيل تستنجد بترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

المزيد