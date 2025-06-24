طريقة عمل تارت الفواكه..حلوى صيفية لذيذة ومنعشة

طريقة تحضير تارت الفواكه خطوة بخطوة، بمكونات بسيطة ومتوفرة، لتحصلي في النهاية على حلوى يمكن تقدمها فى المناسبات الخاصة أو أعياد الميلاد، للشيف سارة عز.
المكونات طريقة عمل تارت الفواكه
- لعجينة التارت
- 2 كوب دقيق
- 1/2 كوب زبدة باردة مقطعة مكعبات
- 1/4 كوب سكر بودرة
- رشة ملح
- 1 بيضة
- 1/2 ملعقة صغيرة فانيليا
- 2 إلى 3 ملاعق كبيرة ماء بارد حسب الحاجة
- للكريمة كاسترد
- 2 كوب حليب
- 3 ملاعق كبيرة نشا
- 1/4 كوب سكر
- 1 صفار بيضة
- 1/2 ملعقة صغيرة فانيليا
- 1 ملعقة كبيرة زبدة
للتزيين طريقة عمل تارت الفواكه
- فواكه طازجة حسب الرغبة فراولة، كيوي، عنب، توت، مانجو، خوخ.
- 2 ملعقة كبيرة مربى مشمش مذابة في قليل من الماء للتلميع
طريقة عمل تارت الفواكه
تحضير العجينة
- في وعاء، اخلطي الدقيق مع السكر البودرة والملح.
- أضيفي الزبدة وقلّبي بأطراف أصابعكِ حتى يصبح الخليط مثل الرمل.
- أضيفي البيضة والفانيليا وقلّبي، ثم أضيفي الماء البارد تدريجيًا حتى تتماسك العجينة.
- لفي العجينة في كيس بلاستيك، وضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.
خبز التارت
- افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق، ثم ضعيها في قالب تارت مدهون بالزبدة.
- اثقبيها بالشوكة وضعي فوقها ورقة زبدة وبقول جافة أو أي وزن.
- اخبزيها في فرن مسخن على 180 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة، ثم أزيلي الورق والبقول واخبزيها 10 دقائق إضافية حتى تحمر.
تحضير الكريمة
- في قدر على النار، اخلطي الحليب والنشا والسكر وصفار البيض والفانيليا.
- قلّبي باستمرار حتى يغلي الخليط ويثخن، ثم أضيفي الزبدة وقلّبي جيدًا.
- اتركي الكريمة تبرد قليلاً ثم ضعيها فوق التارت بعد أن يبرد.
التزيين
- زيّني وجه التارت بشرائح الفواكه بطريقة مرتبة وجذابة.
- ادهني الوجه بخليط مربى المشمش لإعطاء لمعة جميلة.
نصائح لتارت صيفي مثالي
- يمكنكِ استخدام فواكه موسمية لتوفير المال والطعم الطازج.
- احرصي على أن يكون التارت باردًا تمامًا عند التقديم.
- للتنوع، يمكنكِ إعداد تارتات صغيرة الحجم ميني تارت للضيافة.