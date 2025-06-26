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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

12 نوعا من الفاكهة قليلة السكر ينصح بتناولها

الفواكه منخفضة السكر بديل صحي يحد من خطر السكري وأمراض القلب
الفواكه منخفضة السكر بديل صحي يحد من خطر السكري وأمراض القلب
آية التيجي

رغم أن السكر يُستهلك يوميًا من دون وعي بمخاطره، إلا أن الإفراط في تناوله، خاصة السكر المضاف، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بزيادة الوزن، والإصابة بداء السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب. 

الفواكه منخفضة السكر بديل صحي يحد من خطر السكري وأمراض القلب

وفي ظل التحذيرات المتكررة من أضرار "المادة البيضاء"، أظهرت دراسة حديثة أهمية استهلاك الفواكه الكاملة قليلة السكر كخيار صحي وآمن.

 وتناول الفواكه الطبيعية منخفضة السكر يُسهم في تقليل خطر الإصابة بالسكري، مقارنةً بالأطعمة المصنعة الغنية بالسكريات والدهون المشبعة.

 وأشارت أخصائية التغذية إريكا باريرا، إلى أن مرضى السكري بحاجة إلى الانتباه لمحتوى السكر الطبيعي في طعامهم، وضبط الكميات اليومية بما يتناسب مع احتياجاتهم من الكربوهيدرات، بناءً على توصيات الطبيب أو أخصائي التغذية.

وصنّفت الدراسة الفواكه الأقل احتواءً على السكر من الأدنى إلى الأعلى، وفقا لما نشر في موقع EatingWell، وهم كالتالي:

الليمون الحامض

ـ الليمون الحامض:

 يتصدر القائمة بسكر لا يتعدى 2 غرام للثمرة، إضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من فيتامين C.

الأفوكادو

ـ الأفوكادو: 

ويحتوي على نحو غرام واحد من السكر فقط، وهو غني بالألياف والدهون الصحية.

توت العليق

ـ توت العليق: 

كوب واحد يحتوي على 5 جرامات فقط من السكر الطبيعي، ويُعد منخفض السعرات الحرارية.

الكيوي

ـ الكيوي: 

غني بالكاروتينات وفيتامين C، وتحتوي الثمرة الصغيرة على حوالي غرامين من الألياف.

التوت الأسود

ـ التوت الأسود: 

يحتوي على سكر أكثر قليلاً من توت العليق، لكنه لا يزال خيارًا منخفض السكر وغني بالألياف.

الفراولة

ـ الفراولة: 

كوب واحد يحتوي على 7 غرامات من السكر، وتتميز بغناها بمضادات الأكسدة والبوتاسيوم.

البطيخ

ـ البطيخ: 

ويحتوي على أقل من 10 غرامات من السكر لكل كوب، ويتميز بنسبة ماء مرتفعة تجعله خيارًا مرطبًا في الصيف.

الجريب فروت

ـ الجريب فروت: 

نصف الثمرة يحتوي على أقل من 11 غرامًا من السكر، ويُعد من الفواكه الحمضية المفيدة.

البابايا

ـ البابايا: 

كوب واحد يحتوي على 11 غرامًا من السكر، ويُعد مصدرًا جيدًا لحمض الفوليك.

الشمام

ـ الشمام: 

يحتوي على 13 غرامًا من السكر في كل كوب، ونسبة عالية من الماء تُساعد على الترطيب.

البرتقال

ـ البرتقال: 

على عكس العصير، تحتوي البرتقالة الكاملة على 12 غرامًا من السكر، و3 غرامات من الألياف.

الخوخ

ـ الخوخ: 

كل ثمرة تحتوي على أقل من 13 غرامًا من السكر، إلى جانب الألياف، والبوتاسيوم، وفيتامينات A وC.

تحذيرات من الإفراط في السكر

وتؤكد الدراسة أن استهلاك السكر اليومي لدى كثير من الأشخاص يتجاوز الحد الموصى به، حيث تستهلك النساء ما يعادل ثلاثة أضعاف الحد الأقصى البالغ 25 غرامًا يوميًا (6 ملاعق صغيرة)، بينما يستهلك الرجال ضعف الكمية الموصى بها وهي 36 غرامًا (9 ملاعق صغيرة)، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية.

ويأتي ذلك وسط تحذيرات متكررة من الأطباء وخبراء التغذية بشأن التأثيرات السلبية للسكر المضاف على الصحة العامة، وضرورة تقليل استهلاكه والاعتماد على مصادر طبيعية أكثر أمانًا، كالفواكه الكاملة.

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12 نوعا من الفاكهة قليلة السكر ينصح بتناولها

الفواكه منخفضة السكر بديل صحي يحد من خطر السكري وأمراض القلب
الفواكه منخفضة السكر بديل صحي يحد من خطر السكري وأمراض القلب
الفواكه منخفضة السكر بديل صحي يحد من خطر السكري وأمراض القلب

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