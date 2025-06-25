طريقة عمل آيس كريم الفواكه بدون ماكينة في المنزل.. مُنعش للصيف

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يبحث الكثيرون عن وصفات لذيذة ومنعشة وسهلة التحضير داخل المنزل، دون الحاجة لأجهزة متخصصة أو مكونات معقدة.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي عبر قناتها على اليوتيوب وصفة مميزة لآيس كريم الفواكه، تعتمد على مكونات بسيطة ومتوفرة، وبدون الحاجة لماكينة أو بيض.

طريقة عمل آيس كريم الفواكه “الاقتصادي”

طريقة عمل آيس كريم الفواكه “الاقتصادي”

المكونات:

نصف كيلو فواكه مجمدة (فراولة، مانجو، أو موز)

2 علبة زبادي

1 باكيت كريم شانتيه (نحو 3 ملاعق كبيرة)

ربع كوب حليب بارد

3 ملاعق عسل نحل أو شراب خفيف للتحلية

عصير ليمونة واحدة

لون غذائي اختياري حسب نوع الفاكهة

طريقة عمل آيس كريم الفواكه “الاقتصادي”

طريقة التحضير:

ـ في الخلاط، تُخلط جميع المكونات معًا حتى الحصول على قوام كريمي ناعم.

ـ يُصب الخليط في علبة محكمة الإغلاق، ويُوضع في الفريزر لمدة لا تقل عن 6 ساعات.

ـ بعد تجميده، يُخرج الآيس كريم قبل التقديم بمدة بسيطة ليصبح جاهزًا للتناول.

طريقة عمل آيس كريم الفواكه “الاقتصادي”

نصائح الشيف فاطمة لتحضير الآيس كريم بنجاح

ـ يُفضل أن تكون المكونات كلها باردة.

ـ يمكن تغيير نوع الفاكهة حسب الرغبة، وتكرار الوصفة بنكهات مختلفة.

ـ للحصول على قوام أكثر نعومة، يمكن خفق الآيس كريم مرة أخرى بعد التجميد الأول.